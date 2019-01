En Italia aseguran que Godín ha dado el ‘sí’ al Inter y firmará por dos años

Diego Godín termina contrato al final de la temporada y todavía no ha renovado. Según apuntan desde Italia el motivo por el que no ha ampliado su contrato es porque tendría un acuerdo con el Inter de Milan. Sky Italia asegura que el club transalpino ya tendría el sí del uruguayo, que llegará libre en junio y firmará por dos temporadas. Las partes estarían terminando de ultimar los flecos para concretar la llegada del colchonero.

Según el citado medio en las próximas semanas, Godín, pasará el reconocimiento médico pertinente con el equipo nerazurri para poder hacer oficial la operación. De confirmarse sería el primer gran fichaje de la era Giuseppe Marotta, nuevo consejero delegado del club que antes estaba en la Juventus. El uruguayo sería un refuerzo de lujo para el eje de la zaga donde está su ex compañero Joao Miranda, con el que ya formó pareja de centrales en el Atleti. Aunque el brasileño podría abandonar la entidad en este mercado.

Godín es una pieza fundamental en el esquema de Diego Pablo Simeone. No solo es el capitán del Atleti tras la salida de Gabi el pasado verano, sino que también es un peso pesado dentro del vestuario y clave en el eje de la zaga. Además es el décimo jugador con más partidos en la historia del club, con 368 choques disputados, y el extranjero que más veces ha vestido esta camiseta.

El central es todo un icono de este club, forma parte de su historia. Sin embargo, después de nueve temporadas defendiendo estos colores su etapa estaría a punto de cerrarse. Aunque, por otro lado, el diario AS asegura que no hay ningún precontrato y que el jugador no ha dicho que sí a la oferta del Inter.

El Atleti se muestra confiado de que Godín acepte la política de renovación del club con los jugadores de más de 30 años, que renuevan año a año, y continúe vinculo a la entidad otro año más. Pero el Inter está pujando muy fuerte por el uruguayo, tanto que le habrían ofrecido un cheque en blanco al futbolista ya que al ser libre se ahorrarían el coste del traspaso y firmarían a un central de primer nivel mundial.