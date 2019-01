Emery cierra la puerta a Keylor: “Nunca hemos hablado sobre Navas”

Unai Emery ha negado cualquier interés del Arsenal en fichar a Keylor Navas. El técnico español asegura que están contentos con los tres porteros que tienen y no piensan en hacerse con los servicios de otro meta. Desde Inglaterra aseguran que los gunners no estarían contentos con el rendimiento de su actual portero titular, Bernd Leno, y estarían sondeando la posibilidad de firmar al costarricense.

Sin embargo, Emery ha salido al paso de los rumores para zanjar el debate y mostrar el apoyo a sus porteros: “Nunca hemos hablado sobre un portero porque estamos muy felices con los tres que tenemos ahora. Nunca hemos hablado sobre Navas“. Las últimas informaciones que llegan desde el país británico apuntan a que no confían en el alemán, al que ficharon el pasado verano procedente del Bayer Leverkusen.

Keylor acaba de renovar con el Real Madrid, aunque no cuenta para Solari y podría abandonar la entidad a final de temporada. Varios equipos se habían interesado por su situación, ya que con la llegada de Thibaut Courtois ha pasado a un segundo plano y ahora es el portero suplente. El belga se ha hecho con la titularidad en Liga y Champions, mientras el tico juega la Copa del Rey.

El Arsenal es uno de los equipos que había preguntado por el guardameta madridista, pero no el único. Otro de los interesados es la Juventus, que no termina de encontrar el sustituto perfecto de Buffon. Szczesny no convence pese a que es el titular y la opción de firmar un portero de primer nivel como Keylor y a buen precio es bastante tentadora para la vecchia signora.