El Inter sigue teniendo esperanzas de hacerse con Modric

El Inter de Milán no pierde de vista a Luka Modric y el conjunto neroazzurro confía en que el croata pueda llegar a Italia El hecho de que no le hayan mejorado por el momento la ficha y que el Madrid esté interesado en Eriksen aumentan las esperanzas en el Inter

Falta algo más de un mes para que se vuelva a abrir el mercado de fichajes en el fútbol y con ello se abre de nuevo una puerta a la esperanza en el Inter de Milán de intentar hacerse con los servicios del deseado centrocampista croata, Luka Modric. El conjunto neroazzurro no se da por vencido y confía en echar el lazo al jugador del Real Madrid.

Luka Modric fue uno de los nombres del pasado verano, no sólo a nivel deportivo. El croata fue vinculado con el Inter de Milán, sin embargo, el ganador del The Best siguió en el Real Madrid pese a los numerosos rumores que lo situaban en la capital lombarda. Han pasado varios meses pero el conjunto italiano no se da por vencido pese a la negativa de la entidad madridista a dejar marchar a uno de sus principales pilares y a que el propio jugador ha declarado sentirse muy a gusto en el equipo con el que ha conquistado cuatro Champions League.

Según Mediaset Italia, el Inter de Milán confía en que en esta ocasión la llegada de Luka Modric sí podría producirse debido a diferentes acontecimientos. El primero de ellos es el que apunta a que la directiva blanca se habría negado a aumentarle la ficha a Luka Modric. El agente del croata habría recibido un no a dicha propuesta, de modo que el 10 blanco tendrá que conformarse con el mismo sueldo que acordaron en la última negociación: ocho millones por temporada y contrato hasta 2020.

Si el croata considera que no es suficiente podría meditar una salida. Hay que recordar que en verano se habló de un oferta del Inter de cuatro años y diez millones por temporada para Modric. Además de asegurarle que en caso de no contar con minutos en Italia, tendría asegurado su puesto en China, en concreto en el Jangsu Suning.

Otro de los puntos favorables para el Inter es la llegada de Marotta al conjunto neroazzurro, algo que podría acelerar las negociaciones por el croata de 33 años, ya que las relaciones entre el italiano y la cúpula blanca son buenas.

Interés en Eriksen

Por último, el interés del Real Madrid en el jugador del Tottenham, Christian Eriksen, hace ver que el conjunto blanco piensa en un recambio para Modric, quien a sus 33 años ha demostrado que el Mundial le ha pasado factura y no ha logrado rendir al nivel de antes en este inicio de temporada. La llegada de Eriksen al conjunto blanco haría factible la salida de Modric y en Milán lo esperan con los brazos abiertos.

En OKDIARIO ya venimos informando desde el pasado verano que el centrocampista danés gusta mucho en la zona noble del Bernabéu y lo ven como un recambio perfecto para un Luka Modric, que después de hacer historia en el club madridista, debido a su edad, encara su etapa final con la camiseta del Real Madrid.