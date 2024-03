Fernando Alonso pone fecha a la decisión sobre su futuro

Con el GP de Australia a la vuelta de la esquina, Fernando Alonso ha cifrado, ha puesto una fecha, a lo que todo el mundo espera, su decisión con respecto a su futuro. Si días atrás comentaba que seguir o no en la Fórmula 1 lo sabríamos en «en unas pocas semanas», en su llegada a Melbourne el asturiano ha comentado que esa decisión podría demorarse algo más y que se podría definir más próxima a verano justo cuando recién entramos en primavera…

«Ahora, cuando he hablado con la TV, he dicho en verano, así que puedo estar dentro de unos meses sin responder a la misma pregunta, pero no ha cambiado mucho, no cambiará en las próximas semanas ni carreras», comentaba Fernando Alonso sobre su decisión de futuro, algo que se espera con ansias, ya que los rumores van desde la retirada hasta su desembarco en Red Bull, algo que explicaba así: «Por un lado, no quiero esperar tal vez hasta el verano, porque creo que sería injusto para mí y para el equipo si tienen que encontrar más opciones y cosas así, pero tampoco quiero apresurarme y hacer una decisión mientras no tenga la cabeza puesta en el año que viene».

Lo que sí ha dejado muy claro Fernando Alonso es que su decisión de futuro es personal y no dependiente de lo que está pasando en el paddock y posibles movimientos de cara a la próxima temporada: «Esta decisión es completamente independiente de lo que pase en Mercedes o de lo que pase en Red Bull». Y se reafirmaba, explicándose: «Sí, siempre he sido así, a veces me ayudó, a veces me perjudicó ser dueño de mi destino. Elegí cuándo dejar un equipo, cuándo unirme a un equipo, elegí cuándo parar en la Fórmula 1 y yo elegí cuándo volver… y ahora elegiré lo que haré el año que viene. No seguiré lo que hacen los demás y que ellos dicten mi destino, lo haré solo… Para bien o para mal, es como soy».

Sobre Mercedes, otro de los rumores que han sonado en su futuro, Alonso era cauto a la vez que claro con respecto a su apuesta por Aston Martin antes que nadie: «No quiero comentar, porque cualquier cosa que diga, se puede tomar mal, así que prefiero no decir hasta que tome más decisiones para continuar. Y como dije en el lanzamiento del coche, cuando tome esa decisión la primera oficina a la que iré es la de Aston Martin y esa será mi prioridad, mi lealtad hacia ellos. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron hace dos años y si llegamos a un acuerdo, entonces esa será la decisión, si sigo corriendo. Si no llego a un acuerdo con Aston, entonces buscaré en otra parte, pero esa será la segunda opción».

Y es que el asturiano está completamente focalizado en esta temporada, en hacer un gran año con Aston Martin y su nuevo coche, que apunta maneras: «Como acabo de decir, mi cabeza está tan concentrada en las cosas que me encantaría probar en el coche, después de lo aprendido en los primeros eventos, que todo es tan emocionante en cuanto al rendimiento, que si pienso en el próximo año es como si éste no fuera donde tengo que tener la cabeza».