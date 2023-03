Fernando Alonso arranca el Mundial en segunda posición

Fernando Alonso ha iniciado el Mundial de Fórmula 1 con un ilusionante segundo puesto en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein. El globo de Aston Martin no deja de crecer y la afición española suspira por que nunca explote durante este fin de semana en el que último clasificado y con susto incluido en forma de trompo. El primer puesto, por supuesto, para un Red Bull, el de Sergio Pérez.

Por fin arrancó el campeonato más esperado por Fernando Alonso en muchos años y lo hizo con una nueva confirmación de que su Aston Martin tiene fuego dentro. Otra sesión sólida, 22 vueltas completadas sin contratiempos de ningún tipo, y al borde de liderar la tabla de tiempos. Apenas le separaron cuatro décimas del crono líder marcado por Checo Pérez en el circuito internacional de Sakhir (1:32.758). Como siempre, máxima prudencia en una tanda inicial de libre, pero a ver quién frena el suflé provocado por el coche verde…

Si la cara fue para el asturiano, la cruz fue para Carlos Sainz, que cerró la clasificación de esta primera toma de contacto con más de 3,3 segundos perdidos respecto a Pérez. Además, el madrileño protagonizó el susto del día con un espectacular trompo que no tuvo mayores consecuencias debido a las gigantes escapatorias del circuito árabe.

Charles Leclerc salvó la honra de Ferrari con su quinta posición, pero las enorme vibraciones que sufrió en el SF-23 siembran dudas en torno a la escudería italiana. Por delante, Max Verstappen empezó tercero y McLaren, desastroso en pretemporada, dio un paso adelante con el cuarto puesto de Lando Norris. Además, la sexta posición del maltrecho Lance Stroll reafirmó las buenas sensaciones de Aston Martin. Segundo asalto, a partir de las 16.00 hora española.

