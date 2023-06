Fernando Alonso apunta al último peldaño en España

El Gran Premio de España de Fórmula 1 ya está aquí. La única prueba del Mundial que se disputa en nuestro país, al menos de momento mientras Madrid sigue dando pasos en esa dirección, vuelve al Circuito de Cataluña con la afición española más ilusionada que nunca, casi eufórica por los excepcionales resultados que está cosechando Fernando Alonso y sin perder de vista a Carlos Sainz, necesitado de reivindicación. El ogro el cuento es Max Verstappen, pero todo puede pasar en un fin de semana donde, si faltaban alicientes, también se espera lluvia en forma de tormentas.

Hace unas semanas, Alonso reconoció que tenía dos pruebas marcadas en el calendario para sumar su 33ª victoria en la Fórmula 1. La primera era Mónaco y allí fue con todo, pero su remate se estrelló en el poste por poco. Segunda posición, su mejor resultado desde 2014, pero quién sabe si podía haber sido la primera sin aquel fatídico cambio de neumáticos medios… La segunda carrera que citó en aquel pronóstico fue España, séptima cita del año.

«Hasta ahora hemos conseguido muchos terceros puestos, un segundo en Mónaco y el siguiente que necesitamos es el escalón más alto», dice el asturiano, pleno de ambición antes de volver al circuito donde consiguió la 32ª victoria hace ya diez años. Sabe que contará con el apoyo de la nueva marea verde, que ha cogido el testigo de aquella memorable marea azul que le impulsaba en sus tiempos de gloria en Renault.

Fernando Alonso está completando una temporada para enmarcar, con cinco podios en seis pruebas y tercero en la clasificación del Mundial, el primero de los ‘mortales’ por detrás de los Red Bull. Necesitan que ambos cometan algún fallo para aspirar al triunfo y Sergio Pérez ya lo ha hecho. Más difícil parece en el caso de Verstappen, que ahora mismo parece imbatible y cambio de su tercer título mundial.

Caras largas en Ferrari

En cuanto a Carlos Sainz, aún no ha subido al cajón esta temporada, pero poco se le puede achacar porque Ferrari solo tiene el cuarto mejor coche. Así lo indica la clasificación del Mundial de constructores, donde Mercedes, tercer clasificado, le saca ya 33 puntos. En la escudería italiana no consiguen levantar cabeza y saben que más les vale reaccionar cuanto antes si no quieren volver a tirar una temporada a la basura. «Correr en casa siempre me pone de buen humor», dice el madrileño. Ahora solo falta que su coche acompañe.