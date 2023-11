Fernando Alonso obtuvo muy buenas sensaciones tras las dos primeras sesiones de entrenamientos en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El asturiano fue el tercero más rápido en los Libres 2 detrás de los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz dejando clara su candidatura al podio de una carrera que vuelve al calendario después de cuatro décadas.

Los Red Bull, los grandes dominadores de la temporada, no estuvieron tan fuertes como en circuitos anteriores abriéndose la posibilidad de que esta carrera urbana y nocturna pueda ser un calco del Gran Premio de Singapur. Aquella carrera fue la única en la que la escudería austriaca no salió victoriosa en toda la temporada.

Después de conseguir el podio en Interlagos, Fernando Alonso tiene fundadas esperanzas de que Aston Martin haya encontrado el camino correcto de vueltas tras unos meses controvertidos en cuanto a resultados. El asturiano demostró que está en un momento de forma excepcional y que quizá podrá aspirar a la ’33’ en un trazado donde su coche puede brillar.

Our top three in FP2 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/H2hcOzGlmI

— Formula 1 (@F1) November 17, 2023