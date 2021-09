Max Verstappen ha puesto el broche de oro a un buen fin de semana logrando la pole de cara al GP de los Países Bajos. El piloto de Red Bull, que corre en casa, ha clasificado por delante de los Mercedes de Lewis Hamilton y de Valtteri Bottas, que han sido segundo y tercero respectivamente.

Pierre Gasly ha sorprendido terminando cuarto la sesión de clasificación por delante de los Ferrari de Leclerc y de Carlos Sainz, que saldrá sexto por delante de Giovinazzi. Esteban Ocon, octavo, lo hará por delante de un Fernando Alonso que ha acabado noveno por delante de Daniel Ricciardo.

Minuto a minuto de la clasificación de F1 del GP de los Países Bajos

16:20 – ¡Max Verstappen se lleva la pole!

Max Verstappen se lleva la pole. Saldrá por delante de Hamilton y de Bottas. Carlos Sainz lo hará sexto y Fernando Alonso noveno.

16:18 – Todos los pilotos en pista para el último envite

Carlos Sainz y Fernando Alonso buscan mejorar su tiempo. Mercedes evitar la pole de Verstappen.

16:15 – Gasly es ahora mismo cuarto

Pierre Gasly ha hecho una gran vuelta y se ha situado cuarto por detrás de los Mercedes y por delante de los Ferrari de Leclerc y de Carlos Sainz.

16:13 – Carlos Sainz, mejor que Alonso en el primer envite

Finaliza el primer envite. Carlos Sainz mejora a Alonso y logra el sexto mejor tiempo. Alonso es séptimo ahora mismo. La pole sería para Max Verstappen y Bottas y Hamilton serían segundo y tercero.

16:12 – Verstappen primero y Alonso segundo

Max Verstappen se pone primero y Fernando Alonso marca un tiempazo. Se pone segundo.

16:07 – ¡Empieza la Q3!

Salen a pista Fernando Alonso y Carlos Sainz.

16:02 – A las 16:07 comenzará la Q3

La pista ya está limpia y en cinco minutos empezará una apasionante Q3 con Carlos Sainz y Fernando Alonso.

16:00 – Buenas sensaciones para Sainz y Alonso

La eliminación de Sergio Pérez en la Q1 invita a soñar con el podio tanto a Carlos Sainz como a Fernando Alonso. Además, Lando Norris ha caído eliminado en la Q2. Sus opciones dependerán del puesto en el que clasifiquen ya que en Zandvoort es difícil adelantar.

15:54 – Así ha sido el accidente de Latifi

15:48 – Carlos Sainz y Alonso, a la Q3

Con el accidente de Latifi se da por terminada la Q2. Carlos Sainz y Fernando Alonso pasan a la Q3. Caen eliminados junto a los Williams Lance Stroll, Lando Norris y Yuki Tsunoda.

15:47 – ¡Bandera roja!

Accidente fuerte de Latifi. Dice por radio que está bien. Los dos Williams, fuera.

15:46 – Se reanuda la Q2

Todo el mundo a pista salvo Giovinazzi y Leclerc.

15:45 – En un minuto se reanuda la Q2

Carlos Sainz y Fernando Alonso necesitan mejorar si no quieren meterse en problemas. Stroll y Norris pueden mejorar.

15:44 – Así está la zona de eliminación

A falta de 3:54 para el final están en zona de eliminación Lance Stroll, Lando Norris, Nicholas Latifi y Yuki Tsunoda. Russell ya ha caído eliminado. Verstappen tiene el mejor tiempo y Leclerc es segundo. Carlos Sainz está séptimo por delante de Esteban Ocon y de Fernando Alonso que es noveno.

15:41 – Así ha sido el accidente de Russell

15:36 – ¡Bandera roja por accidente de Russell!

Se interrumpe la Q2. Accidente de Russell. El británico queda eliminado.

15:33 – Sainz se pone sexto y Alonso séptimo

Carlos Sainz se ha puesto sexto y Fernando Alonso séptimo. Leclerc, con el Ferrari, es ahora mismo segundo.

15:30 – Diez minutos para el final

Carlos Sainz y Fernando Alonso salen a pista a diez minutos para el final para su primer intento.

15:28 – Vertsppen se pone primero con un tiempazo

Max Verstappen se pone primero en su primer intento y da un paso de gigante para colarse en la Q3.

15:25 – ¡Arranca la Q2!

Fernando Alonso y Carlos Sainz no pueden confiarse viendo la sorprendente eliminación de Sergio Pérez en la Q1.

15:20 – ¡Termina la Q1 con Carlos Sainz segundo!

Carlos Sainz ha terminado la Q1 segundo por detrás de Leclerc. Quedan eliminados Sergio Pérez, Sebastian Vettel, Kubica, Mick Schumacher y Nikita Mazepin.

15:17 – Sale Sainz para un último intento, Alonso no

Fernando Alonso confía en colarse en la Q2, Carlos Sainz no. La pista está mejorando y el madrileño ha preferido salir a pista para un nuevo intento.

15:16 – Russell se pone quinto

Ricciardo, Stroll, Schumacher, Kubica y Mazepin estarían ahora en zona de eliminación.

15:12 – Carlos Sainz se pone octavo

Buen tiempo para Carlos Sainz. Se pone octavo. Fernando Alonso se mantiene sexto.

15:10 – Alonso manda a Sainz a zona de eliminación

Fernando Alonso completa su primera vuelta y se pone quinto. El resultado del asturiano relega a Carlos Sainz a la decimosexta posición.

15:08 – Tiempo discreto para Carlos Sainz

Carlos Sainz es ahora decimocuarto y está obligado a mejorar su crono.

15:06 – La grada enloquece con Verstappen

Verstappen se pone primero por delante de Hamilton y de Gasly. La grada enloquece con el piloto local.

15:04 – ¡Sale Carlos Sainz a pista!

¡Buenas noticias! Ferrari ha reparado el coche de Carlos Sainz y el madrileño ya está en pista.

15:00 – Empieza la Q1

Parece que Carlos Sainz podrá participar finalmente en la sesión de clasificación. Mazepin, Mick Schumacher, Kubica, Giovinazzi y Latifi, favoritos para caer eliminados en la Q1.

14:54 – Así está la lucha por el Mundial

14:49 – Kubica sustituye a Raikkonen en Alfa Romeo

Raikkonen ha dado positivo y será Kubica el que ocupe su asiento en Alfa Romeo durante el GP de los Países Bajos.

14:46 – La importancia de la sesión de clasificación según Sainz

Carlos Sainz prometía en rueda de prensa ser agresivo: “Es un circuito en el que habrá que ser valiente en clasificación”.

“Si la clasificación va bien, deberías aguantar delante. Pero es un circuito nuevo y mi opinión puede cambiar después de los entrenamientos. Nos centraremos en la configuración de clasificación para ver cómo podemos aprovechar estas condiciones”, señalaba en rueda de prensa.

14:41 – Así ha sido el accidente de Carlos Sainz

This nasty impact at Turn 3 brought an abrupt end to Carlos Sainz's FP3

