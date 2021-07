Max Verstappen se ha llevado la pole por delante de un Lando Norris que ha sido la sorpresa en la sesión de clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 2021. Sergio Pérez saldrá tercero, Lewis Hamilton cuarto y Valtteri Bottas quinto. Ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso han podido alcanzar la Q3 y afrontarán la carrera del domingo desde la undécima y la decimocuarta posición respectivamente.

Minuto a minuto de la clasificación de F1 del GP de Austria

16:01 – ¡Pole para Max Verstappen!

Max Verstappen saldrá por delante de Lando Norris que se ha quedado a tan sólo 48 milésimas del holandés. Sergio Pérez ha sido tercero, Lewis Hamilton cuarto y Valterri Bottas quinto. Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel, George Russell y Lance Stroll completan el Top-10.

15:58 – Dos minutos para el final

Los Mercedes tendrán muy difícil mejorar el crono de Max Verstappen. Habrá que ver si pueden con el de Lando Norris.

15:54 – Verstappen, pole provisional

Tras el primer envite, Max Verstappen es primero, Lando Norris segundo, Hamilton tercero y Bottas cuarto.

15:49 – Empieza la Q3

¿Logrará Mercedes evitar una nueva pole de Verstappen?

15:45 – Carlos Sainz saldrá undécimo y Fernando Alonso decimocuarto

Carlos Sainz saldrá undécimo, por delante de Leclerc, de Ricciardo y de Fernando Alonso, que lo hará decimocuarto. Vettel será sancionado por haber obstaculizado a Alonso.

15:42 – Alonso y Sainz, eliminados

Sainz, Leclerc, Ricciardo, Alonso y Giovinazzi son los cinco pilotos que han caído eliminados..

15:41 – Carlos Sainz también cae eliminado

¡Por seis milésimas! Carlos Sainz ha mejorado su vuelta pero los pilotos que venían tras él también lo han hecho.

15:40 – Fernando Alonso, decimotercero

Alonso iba muy rápido pero se ha encontrado con un coche. Eliminado el asturiano.

15:38 – Alonso sale con blandos y Carlos Sainz con medios

Fernando Alonso y Carlos Sainz se jugarán en la última vuelta alcanzar la Q3. De momento estarían eliminados.

15:35 – Sainz y Alonso en problemas

A falta de 5 minutos para el final caerían eliminados: Carlos Sainz, Leclerc, Fernando Alonso, Ricciardo y Giovinazzi.

15:34 – Fernando Alonso, decimotercero

Fernando Alonso completa su vuelta y es decimotercero. Carlos Sainz ha caído hasta la undécima posición

15:33 – Carlos Sainz, cuarto

Max Verstappen es primero y Carlos Sainz, cuarto.

15:30 – Salen Fernando Alonso y Carlos Sainz

Diez minutos para el final y todos los pilotos salen a la pista.

15:28 – Sergio Pérez rueda sólo

El único piloto en pista es Sergio Pérez. Faltan 13 minutos para el final.

15:25 – Empieza la Q2

Giovinazzi y Russell vuelven a ser los favoritos para caer en la Q2. Toda una incógnita qué otros tres pilotos podrían acompañarlos.

15:20 – Ocon eliminado

Raikkonen, Esteban Ocon, Latifi, Mick Schumacher y Nikita Mazepin, eliminados. Leclerc se ha salvado por los pelos. Fernando Alonso ha sido tercero y Carlos Sainz sexto. Mejor tiempo para Max Verstappen.

15:14 – Fernando Alonso, sobrado

Fernando Alonso se baja del coche y Carlos Sainz monta neumáticos nuevos para mejorar su crono. No debería tener problemas para pasar el madrileño.

15:14 – Los cinco eliminados

A falta de 4 minutos para el final caerían eliminados: Latifi, Ocon, Gasly, Mick Schumacher y Mazepin

15:12 – Norris mejora a Fernando Alonso

Fernando Alonso cae a la tercera posición tras la vuelta de Lando Norris y Carlos Sainz a la sexta. 5 minutos para el final.

15:12 – ¡Fernando Alonso se pone segundo!

Fernando Alonso vuela y se pone segundo tras su primera vuelta. La pista ha mejorado. Esteban Ocon, su compañero es decimoséptimo.

15:08 – Hamilton y Bottas mejoran a Carlos Sainz

Verstappen, Hamilton, Bottas, Carlos Sainz y Lando Norris son ahora mismo los cinco primeros. Alonso sigue sin salir.

15:07 – Carlos Sainz, segundo

Max Verstappen marca el mejor tiempo y Carlos Sainz se sitúa por detrás de él. El madrileño mejor que Leclerc. Los Mercedes todavía no han completado vuelta. Fernando Alonso sigue en el garaje.

15:05 – Salen la mayoría de los pilotos

Todos los pilotos en pista salvo los Alpine y los Williams. Fernando Alonso espera en el garaje, Carlos Sainz ya rueda en el Red Bull Ring.

15:02 – Salen los Haas

Nikita Mazepin y Mick Schumacher, primeros en salir. El resto de equipos espera a que la pista esté más limpia y mejore.

15:00 – Arranca la Q1

Favoritos para caer eliminados Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Nicholas Latifi, Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi.

14:54 – Fernando Alonso ha limado asperezas con Hamilton

“Con Hamilton no pasó nada. Era más con el equipo, con el que teníamos nuestras diferencias. Él creía unas cosas que el equipo le daba y le dejaba de dar. Yo creía unas cosas que el equipo me daba y me dejaba de dar. Y no nos entendíamos. Pero entre nosotros siempre había respeto. Incluso en la pista. Salíamos los domingos a correr pensando lo que pensásemos, por dentro, del equipo. Pero siempre nos respetábamos en la pista. Y siempre intentamos luchar duro, pero con respeto”, ha declarado sobre el año que coincidieron en Mclaren.

14:49 – Carlos Sainz tiene el récord del circuito

El piloto que más rápido ha rodado en el Gran Premio de Austria fue Carlos Sainz en 2020, donde realizó una vuelta en 1’05.619.

14:43 – Marc Gené cree que Carlos Sainz tendrá complicado pasar a la Q3

Sobre las opciones de Carlos Sainz en la sesión de clasificación del Gran Premio de Austria, Marc Gené ha comentado: “Pasar a la Q3 va a estar complicado, no va a reflejar la posición final la velocidad real a una vuelta. Puede ser con el calor y para nosotros que los calentamos bien con frío, perdemos esta ventaja si hace mucho calor”.

14:38 – Los neumáticos podrían jugar una mala pasada a Carlos Sainz

“El hecho de que este fin de semana haya una gama de neumáticos más blanda nos expone más con el neumático delantero”, ha reconocido Carlos Sainz en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria.

14:30 – Fernando Alonso ve difícil mejorar su noveno puesto

Tras ser noveno en el Gran Premio de Estiria, Fernando Alonso declaraba: “No tiene mucho sentido hacer dos Grandes Premios en el mismo sitio, con el mismo circuito y con los mismos coches un fin de semana seguido a otro. Habrá que esperar que el tiempo ayude un poco para crear algo de incertidumbre porque si no creo que vamos a ver una repetición de esta carrera. En lo que a nosotros respecta va a ser otro fin de semana difícil y un par de puntos o un punto va a ser lo máximo a lo que aspiremos”.

14:22 – El resultado de Sainz en los Libres 1 invita al optimismo

En los Libres 1, Max Verstappen, ganador del Gran Premio de Estiria, fue el que marcó el mejor tiempo. Tras él se situaron los dos Ferrari. Leclerc fue segundo y Carlos Sainz tercero. Fernando Alonso no participó ya que fue sustituido por Guanyo Zhou en Alpine.

14:14 – Hamilton fue el más rápido en los Libres 2

Ya los Libres 2 fueron liderados por Lewis Hamilton. En dicha sesión tanto él como Valtteri Bottas rodaron más rápido que Max Verstappen. Fernando Alonso fue octavo y Carlos Sainz decimotercero.

FP2 CLASSIFICATION A solid day of running for Mercedes, Aston Martin and AlphaTauri 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/xpRhwM6WOm — Formula 1 (@F1) July 2, 2021

14:09 – Hamilton ha renovado con Mercedes

La gran noticia del día es la renovación de Lewis Hamilton con Mercedes hasta 2023. El británico querrá celebrar por todo lo alto el haber ampliado su contrato con un buen resultado en la sesión de clasificación.

14:00 – Resultados de los Libres 3

Max Verstappen ha marcado el mejor tiempo por delante de los dos Mercedes. Valtteri Bottas ha sido segundo y Lewis Hamilton, tercero. Carlos Sainz sexto y Fernando Alonso octavo.

Here's how we stacked up in the final practice session#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/7YfbIDcjWJ — Formula 1 (@F1) July 3, 2021

Previa de la sesión de clasificación del GP de Austria

Fernando Alonso y, en especial, Carlos Sainz, afrontan con optimismo la sesión de clasificación para el Gran Premio de Austria 2021 de Fórmula 1. Si bien el asturiano ha sido octavo tanto en los Libres 2 como en los Libres 3, el madrileño llegó a ser tercero en los Libres 1 por detrás de su compañero Leclerc. Y es que el Red Bull Ring es favorable a Ferrari pese a los problemas que está acusando el equipo italiano con sus neumáticos.

También es favorable el trazado a Red Bull. Max Verstappen viene de ganar el Gran Premio de Estiria y ha marcado el mejor tiempo tanto en los Libres 1 como en los Libres 3 celebrados en Austria. El más rápido en los Libres 2 fue Lewis Hamilton, que afronta esta sesión de clasificación con 18 puntos de desventaja sobre el holandés.

La gran incógnita de la sesión de clasificación del Gran Premio de Austria 2021 de Fórmula 1 es Alpine. Sólo Fernando Alonso ha sido capaz de rodar entre los diez primeros, por lo que parece que el asturiano tendrá que sufrir para alcanzar la Q3. Y es que, por lo visto en los Libres, no sólo Ferrari es más rápido que el equipo francés, también parecen serlo AlphaTauri y Aston Martin. Red Bull y Mercedes están en otra división mientras que McLaren también será otra de las incógnitas de la sesión de clasificación.

¿Dónde ver la sesión de clasificación del GP de Austria 2021 por TV?

La sesión de clasificación del Gran Premio de Austria 2021 se podrá ver por televisión a través de DAZN y en el canal DAZN F1 que ha habilitado la plataforma en Movistar para que los clientes que no estén suscritos a ella puedan seguir disfrutando de las carreras. Además, se podrá seguir la sesión de clasificación del Gran Premio de Estiria 2021 de Fórmula 1 con comentarios en directo a través de la página web de OKDIARIO.