F1 2023 en vivo online | Clasificación del GP de Las Vegas de Fórmula 1 en directo

Bienvenidos a la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Llega la hora de la verdad. Después de mucho tiempo esperando la inauguración de este nuevo circuito norteamericano, llegamos a este sábado en el que se decidirán las posiciones donde se colocaran los 20 pilotos en la parrilla de salida del domingo.

¡Comienza la Q1!

Semáforo verde. ¡Arranca la Q1 en Las Vegas!

Sanción para Stroll

Stroll comenzará a correr en la qualy sabiendo que, pase lo que pase, mañana saldrá cinco posiciones por debajo del tiempo que marque. Así lo ordena la FIA, que le ha impuesto dicha sanción por adelantar durante una bandera amarilla.

Optimismo moderado en Aston Martin

Por otro lado, en Aston Martin están motivados de cara a la clasificación de Las Vegas y moderadamente optimistas. Según el ex piloto y embajador español Pedro de la Rosa, pasar a Q3 ya sería un buen resultado, para escalar en la carrera entre los 10 primeros.

Sainz está obligado

Por eso, Sainz está obligado a quedar lo mejor posible este sábado porque las características del circuito hacen prever que saldrá por debajo de los 10 primeros casi con total seguridad. En algo más de una hora sabremos desde qué lugar intentará su remontada mañana.

Enfado en Ferrari

En Ferrari están realmente enfadados por esa sanción de 10 segundos a Sainz por chocar contra una alcantarilla en Las Vegas. El ex piloto y embajador español en la escudería de Maranello, Marc Gené, dice en DAZN que tienen un «tremendo enfado» con la decisión de la FIA, que lastra buena parte de la carrera del piloto.

Investigación a Stroll

La FIA está investigando a Lance Stroll, compañero de Alonso en Aston Martin, por adelantar en plena bandera amarilla durante la tercera sesión de entrenamientos. El canadiense tendrá que declarar ante comisarios en las próximas horas.

Mucho frío en Las Vegas

Ahora mismo son las 23:00 horas en Las Vegas y las temperaturas son realmente bajas, de unos 11 grados. Pese a que, de momento, no se alcanzaron las previsiones con las que se especulaban a lo largo de esta semana, las condiciones son bastante duras para los neumáticos, que tendrán algún problema extra para conseguir rendir al máximo nivel.

La incógnita de los favoritos

Aunque el campeón del Mundial, Verstappen, siempre es el favorito para cualquier prueba que se presenta, llegamos a la clasificación de Las Vegas sin saber exactamente quién podría llevarse la pole este sábado. Charles Leclerc y Sainz ganaron muchos enteros según lo mostrado en los Libres 2, pero también Alonso, que marcó el tercer mejor tiempo.

Resultados de los Libres 3

Venimos de una madrugada cargada de motor, ya que en la noche de viernes en Las Vegas se acaba de disputar la tercera sesión de entrenamientos, que ha sido detenida por una bandera roja. George Russell logró el mejor tiempo en los Libres 3 de Las Vegas, una prueba finalizada a cinco minutos del final por un incidente de Alex Albon.

El piloto de Williams perdió el control de su monoplaza y un neumático tras impactar en una barrera de protección del circuito urbano estadounidense, lo que impidió a los Ferrari, que marcaron el ritmo el jueves, entre otras escuderías, realizar su último intento. El de Mercedes logró el mejor tiempo (1:34.093), por delante de Oscar Piastri y de Logan Sargent.

Max Verstappen marcó el cuarto mejor tiempo (1:34.653) por delante de su compañero de equipo, Checo Pérez (1:34.706), en el momento de la interrupción. Fernando Alonso tuvo el séptimo tiempo (1:34.788), mientras que su compatriota Carlos Sainz quedó decimoséptimo (1:35.939) y tampoco pudo intentar una última vuelta.

FP3 CLASSIFICATION 📊

George Russell, Oscar Piastri and Logan Sargeant round up our top 3 spots in FP3!

Bring on qualifying 🤩#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/viz8MvJ7pO

— Formula 1 (@F1) November 18, 2023