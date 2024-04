Diletta Leotta y Loris Karius vuelven a dar mucho que hablar. Esta vez ha sido la propia reportera italiana, considerada una de las más sexys del mundo, la que contó que a ella y a su prometido, el ahora portero del Newcastle, les negaron la entrada a un famoso club sexual nocturno de Berlín durante sus vacaciones.

«Tenía muchas ganas de ir a Berghain, club en el que para acceder hay selección muy estricta. Llegué allí con mi hermoso abrigo, el amarillo de pelo, una sonrisa deslumbrante y dije ‘Hola’. Nunca me habían negado de tan mala manera… Loris me indicó que me fuera inmediatamente porque ahí no se puede insistir, si es no es no», le contó Diletta Leotta a Daniele Battaglia en Radio 105.

La joven italiana lleva muchos años siendo conocida y desde hace más de un año mantiene una relación con el portero Loris Karius. Diletta Leotta, que ahora trabaja en DAZN, es todo un reclamo en Italia y cada vez en más partes del mundo. Tiene 9,1 millones de seguidores en Instagram, y suele protagonizar portadas en la prensa rosa y en digitales del corazón. Lleva varios años en el foco, pero hubo un episodio que terminó de catapultarla a la fama, cuando unos hackers le robaron vídeos y fotos de contenido sexual de su teléfono móvil y lo publicaron en Internet.

Diletta Leotta y Karius tienen una hija

No lo pasó bien en aquella época, pero salió adelante. Ha tenido varias relaciones en los últimos años. Por ejemplo, estuvo con el actor turco Can Yaman, que llegó a pedirle matrimonio. Pero la cosa no fue bien y se acabaron separando. Poco después de conocerse la ruptura, empezaron a salir rumores de romance entre Diletta Leotta y Loris Karius, y las informaciones eran ciertas, de hecho fueron padres juntos hace unos meses y están prometidos.

El portero del Newcastle y la reportera italiana de DAZN fueron pillados y fotografiados besándose y paseando juntos de la mano, y varios medios aseguraron que el guardameta dejó a su novia, la influencer Janine Wiggert, para estar junto a la conocida periodista. Semanas después, fueron ellos mismos los que empezaron a mostrarse juntos en redes. «Estaba en los desfiles de moda de París con unos amigos y fuimos a cenar al Hotel Costes. Entonces, cuando entró, iluminó la habitación, como si hubiera entrado el sol. Les dije a las chicas: ‘Mirad, ha entrado el hombre de mi vida», contó después la reportera sobre cómo se conocieron.

«Loris fue a sentarse con unos amigas y por supuesto se dio cuenta de que le estábamos mirando. Cuando se fue se inclinó y me miró. Y yo dije: ‘Oh, Dios, chicas, me ha elegido a mí’. Con nosotras estaba Barbara Berlusconi, que habla un inglés excelente, y dijo: ‘Venga, vamos a conocerle’. Yo no hablaba inglés, me daba vergüenza, pero ella le hizo sentarse con nosotros y desde entonces estamos en contacto», añadió la periodista, que también se sinceró sobre otros temas: «A veces tengo la sensación de que todas las miradas están puestas en mí, lo que me avergüenza. Miradas molestas, lascivas».