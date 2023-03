Así es Diletta Leotta, la reportera más sexy del mundo que ha revolucionado Madrid

Diletta Leotta ha revolucionado Madrid. La reportera ha estado unos días en la capital de España, ha visitado las obras del Santiago Bernabéu, ha hecho el tour del Real Madrid, ha posado con los trofeos del club blanco… En definitiva, la periodista deportiva, para muchos la más sexy del mundo, ha puesto patas arriba nuestro país. La joven italiana lleva muchos años siendo conocida y ahora mantiene una relación con el portero Loris Karius, al que por cierto han criticado por algunas de sus fotos.

Diletta Leotta, que ahora trabaja en DAZN, es todo un reclamo en Italia y cada vez en más partes del mundo. Tiene 8,6 millones de seguidores en Instagram, y suele protagonizar portadas en la prensa rosa y en digitales del corazón. Lleva varios años en el foco, pero hubo un episodio que terminó de catapultarla a la fama, cuando unos hackers le robaron vídeos y fotos de contenido sexual de su teléfono móvil y lo publicaron en Internet.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)



No lo pasó bien en aquella época, pero salió adelante. Ha tenido varias relaciones en los últimos años. Por ejemplo, estuvo con el actor turco Can Yaman, que llegó a pedirle matrimonio. Pero la cosa no fue bien y se acabaron separando. Poco después de conocerse la ruptura, empezaron a salir rumores de romance entre Diletta Leotta y Loris Karius, y las informaciones eran ciertas.

El portero del Newcastle y la reportera italiana de DAZN fueron pillados y fotografiados besándose y paseando juntos de la mano, y varios medios aseguran que el guardameta dejó a su novia, la influencer Janine Wiggert, para estar junto a la conocida periodista. Semanas después, fueron ellos mismos los que empezaron a mostrarse juntos en redes. Un Karius al que muchos han criticado porque su novia ha posado con los trofeos de las Champions League del Real Madrid, recordándole aquella fatídica final de 2018.