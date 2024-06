Éxito del fútbol madrileño: el 25% de los equipos de Primera serán de Madrid

El ascenso del CD Leganés a Primera División provoca que la próxima temporada cinco equipos madrileños vayan a competir en la élite del fútbol español. Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Rayo Vallecano y Leganés formarán parte de la Liga EA Sports el año que viene, lo que supone que el 25% del total de los equipos que comenzarán la liga española en el mes de agosto pertenecerán a la Comunidad de Madrid.

Esta circunstancia es inusual, pero no histórica, puesto que no es la primera vez que va a ocurrir. Durante el curso 18/19, estos mismos cinco clubes ya militaron en la máxima categoría del fútbol español, por lo que no va a resultar algo novedoso. De hecho, esta temporada que acaba de finalizar Andalucía ha estado representada también con cinco equipos: Betis, Sevilla, Granada, Almería y Cádiz han competido aunque tres de ellos no hayan podido mantener la categoría.

Otra circunstancia que arroja el ascenso del Leganés es que en Segunda División (la Liga Hypermotion) no competirá ningún equipo madrileño, puesto que el Alcorcón ha descendido y tendrá que disputar la próxima temporada en 1ª RFEF. Por tanto, la Comunidad de Madrid no tendrá representación en la categoría de plata de nuestro fútbol a partir de este verano.

Los madrileños dominan el fútbol español

El CD Leganés consiguió este domingo en el Municipal de Butarque el segundo billete directo a la Primera División después de vencer sin ningún tipo de problema al Elche, que no se jugaba nada, y que no opuso resistencia al equipo pepinero dirigido por Borja Jiménez. Dos goles en la primera mitad fueron suficientes para dejar el encuentro y el ascenso visto para sentencia antes del descanso. La segunda mitad, irrelevante en cuanto al juego y al marcador, solo sirvió para que la fiesta en las gradas del estadio se adelantase 45 minutos. Ni siquiera la remontada y la victoria del Éibar (su inmediato perseguidor) en casa ante el Oviedo consiguió poner nervioso ni al equipo madrileño ni a su afición.

El conjunto de Borja Jiménez, además, consiguió con su victoria proclamarse campeón de la categoría, ya que el Valladolid cayó derrotado en Tenerife en esta última jornada y eso le privó de llevarse el título a pesar de haber sido el primer equipo en sellar su ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional, algo que celebró en la penúltima jornada del campeonato al derrotar in extremis al Villarreal B en el Nuevo Zorrilla bajo la supervisión de Ronaldo Nazario, dueño del club vallisoletano.

Por tanto, el Leganés fue galardonado como mejor equipo de la temporada en Segunda División, un reconocimiento de justicia a tenor de la cantidad de jornadas que los madrileños han estado comandando la categoría desde lo más alto de la tabla clasificatoria. Ahora, el conjunto del sur de Madrid tendrá que reinventarse y conformar una plantilla competitiva para que la llegada a Primera División no se convierta solo en una visita, sino que el objetivo es ser competitivos y permanecer en la élite del fútbol español durante muchas temporadas, como ha conseguido hacer el Getafe.