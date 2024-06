Kylian Mbappé le ha desvelado a Emmanuel Macron, presidente de Francia, cuándo anunciará su fichaje por el Real Madrid. Será «esta noche», según han captado los medios de comunicación en la visita de Macron a la concentración de la selección francesa. El presidente de la República quiso apoyar a los jugadores que representarán al país galo en la Eurocopa de Alemania y tuvo una breve charla con Mbappé.

«¿Cuándo se va a anunciar?», le preguntó Macron a Mbappé en ese saludo. «Esta noche» («Ce soir»), contestó el jugador francés en Clairefontaine, el lugar donde ya está concentrado con su selección. Macron, que fue el principal valedor de su renovación en 2022, ve ahora como el francés le cuenta directamente cuando se va a anunciar su fichaje por el Real Madrid.

Así, el propio Mbappé da por hecho que este lunes por la noche (a última hora del día) se anunciará su fichaje por el Real Madrid, uno de los más mediáticos de la historia del fútbol. Kylian será anunciado como nuevo jugador del equipo blanco, aunque su presentación podría esperar a final de la Eurocopa. Nadie debe olvidar que Kylian es jugador del PSG hasta el 30 de junio de 2024, por lo que para que ser presentado como jugador blanco debería tener el visto bueno del club parisino. Además, está concentrado con Francia para preparar la Eurocopa, por lo que también tendría que recibir el ok de la federación gala.

Mbappé le dice a Macron la hora del anuncio

Mbappé llegará a un Real Madrid campeón de Europa. Muchos de los que serán sus nuevos compañeros ya han ganado, como mínimo, dos veces la Champions. Por lo tanto, Kylian deberá cambiar su perfil. Ya no será la cabeza de un proyecto, sino que debe tener muy claro que llega al club blanco para sumar. Para seguir ganando. Para formar parte de un equipo llamado a dominar el fútbol español y europeo durante la próxima década.

Mbappé formará parte de una de las mejores delanteras del planeta. Junto a Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Endrick y, quién sabe, si Joselu Mato, formará un frente ofensivo llamado a amargar muchas noches a los porteros rivales.

«Quiero ser feliz, voy a dejar mi país por primera vez en mi vida y tengo mucha ilusión. No puedo esperar a estar en mi nuevo club, estoy feliz. Tenemos que esperar sólo unos días», explicó Mbappé. Ese día está ya aquí, esta misma semana.

Día frenético para el francés

Este lunes también se conocía su ausencia en la lista de Thierry Henry para los Juegos Olímpicos de París. Finalmente, Mbappé no estará en la villa olímpica de su ciudad natal este verano después de que el Real Madrid se haya negado a ceder a sus jugadores franceses. De esta forma, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Ferland Mendy tampoco harán doblete de Eurocopa y Olimpiadas.

«No hay que trazar una línea de esperanza. No sabemos lo que va a pasar, pero les debo una lista bastante real, pero no empezar a hacer cosas que no son reales. La lista puede evolucionar, pero tenemos que dar una lista para que los jugadores puedan prepararse. No se cierra la puerta a nadie. No hay discusión. Vienes, preguntas, se te dice que no y te vas. La última vez que recibí tantos rechazos estaba en el instituto», dijo Henry antes de añadir que habrá un jugador más en la lista que es mayor a la edad permitida, pero no desveló su nombre.