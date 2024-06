Ayuso se teletransportó de la Puerta del Sol al palco de Butarque y fue recibida con vítores en Leganés

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se teletransportó de la Puerta del Sol al palco del estadio de Butarque en Leganés. La presidenta madrileña tardó tan sólo 24 minutos en pasar de recibir al Real Madrid en la sede de la Comunidad a estar en el campo del Leganés, equipo que ascendió este domingo a Primera División. Además, Díaz Ayuso fue recibida con vítores en Leganés y con cánticos en su favor.

Tras estar con el Real Madrid en el recibimiento oficial por ganar la Champions, Isabel Díaz Ayuso se dirigió a Leganés, donde el equipo local se jugaba un ascenso a Primera División. El club del sur de Madrid acabó logrando ese ascenso y en el palco estuvo presente la presidenta de la Comunidad, que fue recibida a lo grande en el estadio de Butarque.

«¡Qué bote Ayuso, qué bote Ayuso!», gritaron los hinchas del Leganés en cuanto vieron a Díaz Ayuso entrando en el estadio. A las 19:46 horas, la presidenta regional terminó el acto oficial de recibimiento al Real Madrid como campeón de Europa en la sede de la Puerta del Sol. Y a las 20:10 ya estaba en el estadio del Leganés, que tras ganar al Elche consiguió el ascenso a Primera División, competición a la que regresará cuatro años después.

Así, tras recibir al Real Madrid, Ayuso quiso seguir apoyando al deporte madrileño y desde la Puerta del Sol se fue directa al estadio de Butarque de Leganés. Eso lo agradecieron los aficionados del conjunto madrileño, que en cuanto vieron a entrar a la presidenta por Butarque fue vitoreada. Isabel Díaz Ayuso vivió desde el palco el ascenso del conjunto entrenado por Borja Jiménez. La próxima temporada habrá cinco equipos en Primera División: Real Madrid, Atlético, Rayo Vallecano, Getafe y Leganés.

«No puedo estar más orgullosa del deporte madrileño. Ver a tanta gente tan contenta es magnífico», comentó Díaz Ayuso en declaraciones a la Cadena COPE. «He dejado allí al equipo (al Real Madrid) en el balcón, no me quería perder este partido, sabía que el Leganés iba a ascender», comentó la presidenta regional.

El recibimiento de Díaz Ayuso al Real Madrid

Tan sólo unos minutos antes, Isabel Díaz Ayuso recibió a los campeones de Europa en la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del SOl y volvió a felicitar a los jugadores, cuerpo técnico y directivos del Real Madrid tras la consecución de la Decimoquinta Copa de Europa. Tras ganar este sábado en el estadio de Wembley de Londres, el Real Madrid visitó la sede de la Comunidad de Madrid como ya hiciera hace unas pocas semanas con el título de Liga.

«Recibimos al mejor equipo de fútbol del mundo en su casa, en la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Es el mejor momento de su historia, cuando está logrando los mayores triunfos. El Real Madrid es un equipo tan madrileño como internacional. Durante varios días ha teñido de blanco las calles de Londres», comenzó Isabel Díaz Ayuso su discurso.

La presidenta elogió a Carlo Ancelotti, un entrenador «educado y brillante, ejemplo de sabiduría» y también mencionó a los cuatro jugadores que alcanzaron las seis Copas de Europa: Luka Modric, Nacho Fernández, Toni Kroos y Dani Carvajal.

Y especial hincapié puso la presidenta de la Comunidad de Madrid en la figura de Florentino Pérez: «Se ha convertido en el presidente que más éxitos ha tenido en la historia para el Real Madrid. Lo hace con un estilo característico, máquina imparable de negocios, de prosperidad, de hacer soñar a lo grande todo lo que rodea. Enhorabuena por traer siempre a Madrid las mejores noticias, por llevar el nombre de esta región por todo el mundo. Has hecho del Real Madrid el club más internacional».