Mientras más se indaga y se tira de la manta, más polvo y suciedad se encuentra en todo lo relacionado con el ex árbitro y vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira. Esta vez ha sido otro ex colegiado, Sergi Albert, en conversación con otro, el que ha expuesto algunos de los chanchullos que caracterizaron a Negreira durante toda su trayectoria arbitral, detalles y conductas que llaman poderosamente la atención ahora, una vez que está más que explotado el caso Negreira y los pagos que realizaba regularmente el FC Barcelona al susodicho.

El ex árbitro Xavier Estrada Fernández llevó a su canal de Youtube a otro Sergi Albert, árbitro que coincidió durante años no solamente en los terrenos de juego, sino también en el ambiente laboral y de negocios externo de Enríquez Negreira.

#LaHoraNegreira Sergi Albert: “Ya como árbitro, no cuadraba la cantidad de dinero que tenía.” “Una persona cambió el poder ser informador por conseguirle un trabajo a uno de los hijos de Negreira.” “López Nieto era íntimo amigo de Negreira.” “Sí sabía que tenía una empresa por… pic.twitter.com/gTvMopY62Q — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) March 31, 2026

«Yo trabajaba en una entidad financiera y él era cliente de esa entidad financiera. Yo me enteraba de las operaciones que hacía porque me lo decían los compañeros», desvela Sergi Albert sobre cómo conoció a Enríquez Negreira, hasta ahora en el armario de los secretos: «Era un hombre de operaciones rápidas, pedía un descubierto en cuenta corriente, se le daba y en cuatro días pues cubría el saldo en cuenta corriente. Desde entonces he sabido cómo trabajaba, en qué trabajaba. Él trabajaba en compraventa, ha estado desde vendiendo mantas hasta vendiendo botellas de cava. Cualquier operación de este tipo, fuera de control, las llevaba muy bien».

Sergi Albert reconoce que conocía a Enríquez Negreira mucho antes de que «él lo supiera». «Él ya era árbitro, ya era árbitro y desde entonces yo sabía quién era, cómo se comportaba», cuenta el ex árbitro, apuntando a cómo era personalmente Negreira: «Era una persona muy empática, muy sonriente, le gustaba mucho fumar puros, gastaba un dineral en ellos, porque también se da la casualidad que allí donde compraba los puros también era una persona con la cual yo tenía relación y es amiga mía».

«No te cuadraban los números, la cantidad de dinero que tenía, porque no tenía una profesión clara», confiesa Sergi Albert, que era consciente de las grandes cantidades de dinero que movía Negreira, las cuáles usaba a su favor para tener contento a todo el mundo, incluidos otros árbitros: «Él conseguía captar el silencio, el reconocimiento, el que todo el mundo lo mirara con cariño. Era de los pocos árbitros que el recibo arbitral no te pagaba lo que te tocaba, sino que lo dividía por tres. O sea, los líneas cobraban por ejemplo, imagina como si cobrábamos 1.000 pesetas, pues 333 cada uno. Cuando en realidad pues tenían que ser 500 para el árbitro y las otras 500 para los dos árbitros asistentes».

«Luego le gustaba llevarse a los miembros de las juntas a los partidos, les pagaba el hotel, les pagaba la estancia para que de alguna manera pues todo el mundo viera lo maravilloso que era. Evidentemente, cuando alguien te lleva por ahí, pues una mala nota no le vas a poner. Siempre vas a decir que te ha gustado, que está muy bien, que es un tío estupendo», confesaba.

Sergi Albert reconoce que todo lo que ha ido saliendo del caso Negreira «no me ha sorprendido» aunque «tampoco me lo imaginaba». «No sabía incluso si como vicepresidente tenía algún salario. Lo que sí sabía, eso sí lo he sabido siempre, es que él tenía una empresa por la cual todos los obsequios, atenciones que la Federación tenía con personas que acudían, todos esos objetos se compraban a la empresa de Enríquez Negreira a unos precios de escándalo. Yo compraba ese tipo de obsequios y un día por curiosidad pregunté el precio a la secretaria del presidente y pensé: ‘Pues esto es cinco veces más caro que lo que va al precio de mercado’. Y yo pensaba que era ahí donde él cobraba esa dedicación», expresaba el ex árbitro.