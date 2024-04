Estos son los equipos que ya están clasificados para el Mundial de Clubes 2025

A mediada que transcurre la Champions League se van conociendo más equipos que estarán en el próximo Mundial de Clubes, que se disputa entre el próximo 15 de junio y 13 de julio de 2025 en Estados Unidos. En la noche del martes el Atlético saldó su clasificación para el torneo pese a su eliminación en octavos de final a manos del Borussia Dortmund. Los rojiblancos se llevan la última plaza de España antes que el Barcelona, que también pereció en la misma eliminatoria. Estos son todos los equipos clasificados para el Mundial de Clubes 2025.

En el próximo Mundial de Clubes estarán presentes 32 equipos y el Atlético de Madrid fue el último en sacar la pasada noche billete para el torneo que se disputa el próximo verano en Estados Unidos. El conjunto rojiblanco se jugaba la última plaza de España con el Barcelona, y pese a su eliminación, la derrota del conjunto culé ante el PSG clasifica para los de Simeone matemáticamente para el torneo.

De esta forma, el Atlético se une al Real Madrid, que es el otro club español que estará en el Mundial de Clube como campeón de la Champions League en 2022. Chelsea y Manchester City también lo están tras ganar la máxima competición europea en 2021 y 2022. El campeón en la edición de 2024 también sacará billete para el nuevo torneo si es el Arsenal, ya que el resto de equipos están clasificados. Si no esta será para el Salzburgo, que ocupa el siguiente puesto en ranking UEFA. Hay que recordar que no se pueden clasificar más de dos equipos por país salvo que repitan título europeo, como sería el caso del Arsenal esta temporada.

Por lo que respecta a Europa, los equipos que ya están clasificados para el Mundial de Clubes, además de los ya citados son Bayern Múnich, PSG, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund y Juventus que se han clasificado gracias a sus actuaciones en los últimos años en las competiciones europeas.

Por ejemplo, en el caso de Sudamérica, que tendrá seis representantes, ya están clasificados Palmeiras, Flamengo y Fluminense como campeones de la Copa Libertadores más el que consiga el título en este 2024. También se repartirán dos plazas más segundo el ranking de Conmebol. A día de hoy, River Plate y Boca Juniors parten con ventaja en esta clasificación a la espera del desenlace del torneo.

En este Mundial de Clubes habrá un club de Estados Unidos que sacará la plaza gratis por su condición de país organizador pero la FIFA aún no ha tomado una decisión al respecto. Lo que sí está claro es que sólo se repartirá una plaza entre todos los equipos que conforman la MLS.

Equipos clasificados para el Mundial de Clubes

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

Arsenal o Salzburgo

Atlético de Madrid

PSG

Bayern de Múnich

Juventus

Inter

Porto

Benfica

Palmeiras

Flamengo

Fluminense

Campeón Libertadores 2024

Ranking Conmebol

Ranking Conmebol

Monterrey

Seatle Sounders

León

Campeón Concachampions 2024

Al Hilal

Urawa Red Diamons

Campeón Liga de Campeones 2024 de Asia

Jeonbuks Motors o Ulsan HD

Al Alhy

Wydad Casblanca

Campeón Liga de Campeones de África

Ranking África

Auckland City

Equipo país organizador

Así es el formato del torneo

Una fase de grupos compuesta por ocho grupos de cuatro equipos por grupo que juegan en un formato de todos contra todos a partido único.

Los dos primeros equipos de cada grupo pasan a octavos de final.

Una fase eliminatoria directa a partido único desde los octavos de final hasta la final.

No hay partido por el tercer puesto.

Gran premio económico

El próximo Mundial de Clubes 2025 repartirá un buen montante económico para los 32 clubes que puedan participar. Según informó en su día Infantino, sin desvelar la fórmula del éxito, todos los clubes se repartirán un total de alrededor de 2.000 millones por participar en el evento, siendo 100 millones el premio para el ganador del evento que se disputará cada cuatro años, ocupando el puesto que deja vacío el Mundial, Eurocopa o Copa América.

Según las primeras estimaciones, sólo por participar en este torneo de verano que perjudicará la pretemporada de los equipos recibirán cerca de 50 millones, una cantidad significativa.

«Hemos trabajado muy duro, no robamos, no nos beneficiamos. Algunos escriben que solo se trata de dinero, que somos una organización rica que proponemos una nueva competición simplemente para obtener beneficios, la FIFA trata del fútbol pero no del dinero, necesitamos el dinero para aportar por un fútbol verdaderamente mundial», dijo Infantino recientemente sobre el Mundial de Clubes.