Esta es la lista probable de la España femenino para los partidos de la Liga de las Naciones

La selección española femenina de fútbol arranca una nueva era con Montse Tomé como seleccionadora. Tras la destitución de Jorge Vilda y Luis Rubiales por el caso Jenni Hermoso, la RFEF ha puesto al frente a la hasta entonces segunda entrenadora del combinado nacional. Este viernes, 15 de septiembre, la nueva seleccionadora dará la lista de convocadas para los encuentros de Liga de las Naciones frente a Suecia y Suiza.

España estrenará su estrella de campeonas del mundo en esta nueva competición que ha creado la UEFA. El combinado nacional quedó encuadrado en el grupo 4 de la Liga A junto a Suecia, Italia y Suiza. Los dos primeros partidos se disputarán el 22 y 26 de septiembre frente a Suecia, a domicilio, y Suiza, en casa. Este viernes, Montse Tomé, desvelará qué jugadoras acuden a la cita.

La gran incógnita es si acudirán algunas de las 15 que no se retractaron en su momento y renunciaron a la selección. La RFEF ha abierto la puerta a que todas aquellas futbolistas que no tuvieron un gesto para poder volver a la Roja, como exigió Vilda en su día. Esto significa que las Patri Guijarro, Mapi León, Claudia Pina y compañía tienen pueden volver a enfundarse la camiseta de España si ellas quieren y, por supuesto, la seleccionadora también.

Las jugadores exigen más cambios, no vale sólo con las salidas de Rubiales y Vilda, pero ese es otro tema. No se conocen apenas detalles de qué jugadoras estarán en la lista del viernes. De hecho, no se sabe ni siquiera la hora a la que Montse Tomé dará su primera convocatoria como seleccionadora de las vigentes campeonas del mundo. Habrá que ver también qué jugadoras de las 23 que ganaron el Mundial de Australia y Nueva Zelanda entran en la lista y quienes se quedan fuera.

Este viernes, 15 de septiembre, se despejarán todas las dudas cuando la nueva entrenadora de la lista de convocadas. Lo que está claro es que esta lista marcará un antes y un después en la selección española de fútbol femenino. Con la llegada de la asturiana arranca una nueva era en las campeonas del mundo.