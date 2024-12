El esperanzador mensaje del jefe de Aston Martin a Fernando Alonso para 2025: «Vamos a todo gas»

Mike Krack ha lanzado un mensaje de esperanza a Fernando Alonso y a los fans de la Fórmula 1 de cara al nuevo año 2025. Y es que muchos aficionados se preguntaban si el próximo Mundial de F1 iba a convertirse en una etapa de transición para Aston Martin a la espera de que el piloto español reciba el ansiado monoplaza diseñado por Adrian Newey en 2026.

«Estamos equilibrando el 2025 y el 2026 tanto como podemos. Estamos a todo gas en 2025, pero con un ojo en el 26, y pronto tendremos a Adrian trabajando para nosotros, así que nada puede ir mal para 2026», aseguró el jefe de Aston Martin en un vídeo publicado por la escudería británica en su canal oficial de Youtube.

Krank se atrevió a contestar varias preguntas de los seguidores, algunas de ellas en tono humorístico y otras más serias. En una de sus respuestas, el jefe de la escudería británica señaló que confía en volver a entonar la mítica canción «Fernando Alonso, Fernando Alonso».

El luxemburgués no sólo se animó a cantar y a bailar, sino que dejó una frase que demuestra la tristeza que tienen por este año tan complicado: «Desafortunadamente este año no hemos tenido muchos motivos para cantar y eso no es bueno. Lo introdujimos el año pasado, a ver si podemos sacar lo mejor de nosotros y volver a cantar otra vez. La última vez fue Brasil y de eso hace ya mucho», recalcó Krank.

Otra de las principales preguntas que realizaron los fans hizo referencia a unas palabras que realizó Krack cuando hace unos meses comparó el simulador de Aston Martin con Star Wars, por lo avanzado que era tecnológicamente. Fue cuando algún usuario comparó a Adrian Newey con el Maestro Yoda. «Creo que Adrian será la fuerza que nos empujará adelante. Me gusta la analogía. El nuevo simulador es realmente como Star Wars y cuando lo podamos usar al 100% será un gran beneficio», indicó Krank.