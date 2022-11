España, a por todas en la Copa Davis: «No están Nadal ni Alcaraz pero lucharemos para ganar»

El equipo español de Copa Davis, con su capitán Sergi Bruguera y sus dos estiletes, Pablo Carreño y Roberto Bautista, a la cabeza, compareció en la rueda de prensa previa oficial al comienzo de la final a ocho que decidirá al campeón y ganador de la Ensaladera. Pese a las ausencias de Nadal y Alcaraz, por renuncia y lesión, respectivamente, jugadores y capitán confían en hacer un buen papel y luchar por ganar el séptimo entorchado de campeón para España que vuelve a ser anfitriona en las finales.

La pista es uno de los elementos clave para el torneo, y Bruguera quiso destacar de nuevo una rapidez que no beneficia, pero a la que España se está adaptando. «La superficie es rápida y el equipo está entrenando bien. Cuando juegas una serie claro que hay más presión que un formato tipo ‘round robin’. Pero lo normal en el tenis son cruces en que te lo juegas todo. Cuando no puedes contar con el uno y el dos del mundo pierdes fuerza, pero por suerte tenemos otros jugadores que pueden dar la talla», indicó, sobre el tapete del Martín Carpena de Málaga.

El número uno español ante las bajas de Alcaraz y Nadal será un clásico como Pablo Carreño, que quiso dar importancia al equipo pese a la ausencia de los estiletes imprescindibles. «La Copa Davis es distinta porque juegas para el equipo. No tiene nada que ver con el circuito. Es verdad que Alcaraz y Nadal no están, pero tenemos un buen equipo y daremos lo mejor para ganar el título. Es bonito ser el número uno, pero preferiría estar el tres si Carlos y Rafa estuvieran porque seríamos más fuertes. De todas maneras, me siento listo. Tanto Roberto como yo hemos jugado ya muchas eliminatorias».

Carreño habló también de la igualdad, que apunta a ser máxima ante Croacia y durante todo un torneo que sólo cuenta con la presencia de dos top-10 en su fase final: Taylor Fritz y Felix Auger-Aliassime. «Hoy en día está todo muy igualado y al haber sólo dos top 10 en el torneo aún más. Es bonita la igualdad porque todas las eliminatorias van a ser emocionantes».

Roberto Bautista, quien ya fue héroe en el último título de España, en 2019 y ya bajo el nuevo formato ideado por Kosmos Tennis, analizó lo que pueda deparar el duelo ante Croacia, donde se necesitará el apoyo de una afición dividida, ya que los encuentros coinciden con el debut de España en el Mundial de Qatar. «Una Copa Davis y más en España no se vive todos los días. A todos nos gustaría ver el partido de España en Qatar. Estoy seguro de que la gente vendrá a animar y el estadio estará lleno. Nosotros, en una eliminatoria tan complicada, necesitamos el apoyo del público».

España, Bruguera y el dobles

Para el capitán, Sergi Bruguera, el gran quebradero de cabeza puede ser el punto de dobles, especialmente ante Croacia en cuartos, donde se mediría España a dos de los mejores del mundo, Mate Pavic y Nikola Mekitic. «Los dobles son muy importantes ahora y es lo más fuerte que tienen ellos con Mektic y Pavic. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y nos preparamos para ello». Sin embargo, el capitán asegura tener decidido quién será la pareja de Marcel Granollers, pero no lo desveló. «Lo tengo decidido, pero prefiero guardarlo hasta el último momento»