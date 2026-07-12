España domina el futuro

El fútbol español está de enhorabuena. Mientras que la Selección jugará el próximo martes las segundas semifinales de un Mundial en su historia –tras las de 2010–, las categorías inferiores de nuestro fútbol siguen demostrando que guardan el mayor talento de Europa. El futuro está asegurado, dado que este fin de semana se han ganado los Europeos sub-19, tanto en la categoría femenina como masculina. Se vuelve a poner de manifiesto que a cantera no nos gana nadie.

España cuenta con una base de futbolistas envidiable. No la hay igual en el mundo. Prueba de ello es que el sábado, en el que fue el 16º aniversario de la Copa del Mundo ganada en Sudáfrica en 2010, se ganaba el Europeo sub-19 masculino. Liderados por Thiago Pitarch y de la mano de Hugo López y Mario Rivas, la selección española se llevaba por decimotercera vez el triunfo en la categoría. Un título que confirmaba el dominio del fútbol español y que aseguraba el futuro.

Se llevaban la victoria tras ganar a Alemania en la final, por 2-0. Completaban así un torneo espectacular, en el que han ganado los cinco partidos disputados, marcando 19 goles y sin encajar ninguno. Un campeonato de récord para el equipo dirigido por Paco Gallardo, que llegaba 24 horas después de que el fútbol femenino patrio volviera a arrasar.

Porque España domina el fútbol en todos los ámbitos.Por quinto año consecutivo se gana el Europeo sub-19 femenino. La cantera de nuestro fútbol está de enhorabuena también en lo que a las jóvenes de nuestro país se refiere. El crecimiento es exponencial y cada vez hay mejores jugadoras con una metodología muy clara y ganadora. La apuesta está dando sus frutos, como se ha podido comprobar.

El viernes, se ganaba en la final a Alemania por la mínima. Un gol de Irune Dorado ha revalidado el título para la selección española, en la final celebrada en Sarajevo, que supone el octavo en total para España en esta categoría. Un campeonato que vuelve a poner de manifiesto el enorme talento con el que cuenta nuestro fútbol en las categorías inferiores.

España domina el fútbol

La base de nuestro fútbol no hace más que consolidar el dominio del fútbol español a nivel mundial. Algo que se está demostrando en todas las categorías. Si a nivel sub-19, tanto la selección masculina como la femenina dominan, en la absoluta no es diferente. La RFEF ha conseguido llevar a sus dos equipos a la cima del mundo, siendo junto a Inglaterra el país dominador en ambas disciplinas.

De la mano de Luis de la Fuente, España ha conseguido volver a unas semifinales de un Mundial, 16 años después. Además, 12 años después de la última Eurocopa, se ganaba en 2024 el título continental. En el apartado femenino, España defenderá el próximo verano de 2027 el título mundial en Brasil, tras ganarlo por primera vez en 2023. Además, el pasado verano en Suiza se quedaron a las puertas de ganar la Eurocopa, perdiendo en penaltis contra Inglaterra en la final.