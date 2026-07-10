España gana por la mínima a Alemania para llevarse el Europeo sub-19 femenino por quinta vez seguida

España vuelve a ser campeona de Europa Sub-19, por quinta ocasión consecutiva, después de ganar en la final a Alemania por la mínima. Un gol de Irune Dorado ha revalidado el título para la selección española, en la final celebrada en Sarajevo, que supone el octavo en total para España en esta categoría. Un campeonato que vuelve a poner de manifiesto el enorme talento con el que cuenta nuestro fútbol en las categorías inferiores.

El partido lo decidió la madridista Irune Dorado, con un gol en la segunda mitad. Rosalía, que cuajó un partidazo, puso un centro al primer palo desde la esquina y, ante la pasividad germana, la mediocentro blanca remató a gol para poner el 1-0. Un gol que sería definitivo. Mención especial también para Laia López, que permitió que el partido llegara igualado al descanso, posibilitando un nuevo campeonato para España.

El Grbavica Stadium de Sarajevo acogía este encuentro entre los dos países con más títulos. Era la quinta vez en la que se medían en la final, lo que hacía presagiar un partido duro e intenso. Tras unos primeros instantes de tanteo, con los nervios propios de una gran cita, Laia López reaccionó muy bien al cabezazo de Strässer, mientras el equipo de David Aznar buscaba la calma y el balón para crear su juego.

Celia Segura, por partida doble, probó a Krumme antes del primer cuarto de hora, mientras que Rosalía imprimía su talento y velocidad en sendas ocasiones. Gurtubay, asistida por Laia López desde su portería, cruzó un balón que se marchó rozando el palo derecho de la meta alemana. La Selección encerraba a Alemania con llegadas de Alba Cerrato, Ainoa Gómez o Rosalía Domínguez. Buscaba España el gol, que estuvo a punto de llegar en el 35′, por medio de Alba Cerrato, y por Julia Torres un minuto más tarde. Ainoa, desde la frontal, buscó la escuadra armando un potente remate que se marchó por encima del travesaño. El combinado español no dejó de intentarlo, controlando el encuentro, el ataque, replegándose rápido en defensa durante la primera mitad, pero a pesar del dominio, el marcador no se movió.

El segundo tiempo arrancó como el primero, con unos primeros instantes de tanteo y sacudida de nervios. Una vez pasados, tocaba de nuevo volver a la senda dominadora de los primeros 45 minutos. La primera en animarse a probar a Krumme a la vuelta de vestuarios fue Alba Cerrato, pero su remate se marchó elevado. Gurtubay también probó suerte, tras un caño de Rosalía, aunque su intento acabó en las manos de la guardameta germana.