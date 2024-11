La emotiva dedicatoria de Miguel Gutiérrez a un amigo cuya madre está desaparecida por la DANA

Miguel Gutiérrez ha sido uno de los protagonistas de la jornada de Liga, marcando y asistiendo en la victoria del Girona. Sin embargo, la imagen que ha dejado ha sido otra. En la celebración de su gol, sorprendió con un emotivo mensaje a su amigo Enrique, cuya madre está desaparecida por la DANA. El lateral mostró una camiseta en la que se leía «Va por ti Henry. ¡¡¡Fuerza Valencia!!!».

Al término del encuentro, el jugador explicó el motivo de su dedicatoria. El canterano del Real Madrid se pronunció al respecto y señaló que la dedicatoria era muy especial: «La camiseta iba para un amigo mío, Enrique, que su madre está desaparecida».

«Se la llevó la corriente y siguen intentando buscarla», comentó el futbolista del Girona. Además, desveló lo que habló con su amigo antes del partido: «Si meto, te lo voy a dedicar a ti y se lo voy a dedicar a toda la gente de Valencia». Dicho y hecho. El futbolista del conjunto catalán no dudó en dirigirse al banquillo nada más marcar en Liga para recoger su camiseta. Además, también sacó una camiseta del Girona en la que aparecía serigrafiado el mensaje «Fuerza Valencia» en catalán.

«Es una auténtica locura lo que ha pasado. Me pone hasta la piel de gallina recordar todo lo que he visto, todos los vídeos que he visto y, de verdad, toda la ayuda que reciban es poca», ha finalizado Miguel Gutiérrez tras el partido de Liga del Girona ante el Leganés ante los micrófonos de Movistar+.

Emotivo mensaje de Miguel Gutiérrez

El encuentro entre gerundenses y leganenses correspondía a la jornada 12 del campeonato. Era uno de los únicos dos partidos que se jugaron el sábado, puesto que el Villarreal-Rayo Vallecano y el Valencia-Real Madrid fueron suspendidos por la DANA. Sin embargo, la Liga no dio opción a aplazar el resto de la jornada, en señal de luto y respeto por las víctimas, en un momento en el que todas las miradas del país se centran en la ayuda a los afectados por la catástrofe que ha afectado especialmente a la provincia de Valencia.

Muchos han sido las voces autorizadas dentro de la Liga que han explotado contra Tebas por no suspender la jornada en su totalidad. Desde Simeone, pasando por Flick, Vicente Moreno, García Plaza o Eder Sarabia. Todos han destacado que esta jornada, en Primera y Segunda, debía haberse pospuesto.

Especialmente crítico ha sido el entrenador del Elche, Sarabia. El conjunto alicantino es el único de la Comunidad Valenciana que ha jugado este fin de semana, al jugar a en Eibar y, por tanto, no estar prohibidos los eventos deportivos, como hizo la Generalitat. Por ese motivo, el equipo franjiverde ha tenido que viajar al País Vasco a jugar su partido, lo que ha llevado a su técnico a estallar, a pesar de ganar 0-2.

«Es una absoluta vergüenza. Es triste que hayamos tenido que jugar. Nosotros somos de la Comunidad, que lo que te pide el cuerpo es estar ahí, alentar», señaló Sarabia al término del partido contra el Eibar, mostrando su descontento por tener que jugar a pesar de la DANA.