El duro ataque de un ex directivo del Barcelona a Laporta: «Mandan tres personas» y ninguno es él

Duro no, durísimo ataque contra Joan Laporta por parte de un ex directivo de la Junta Directiva del Barcelona hasta no hace mucho. Fue una de las primeras dimisiones de la etapa de Laporta en su segundo mandato en el club, justo tras la dramática marcha de Leo Messi de la entidad, el que era parte de la Comisión Espai Barça, Jaume Llopis. El economista alude que el presidente no manda en estos momentos y que son «tres personas» las que conducen al Barcelona.

Se han cumplido recientemente tres años del segundo mandato de Joan Laporta al frente del Barcelona y la evaluación de cómo están yendo las cosas en el club es inevitable, más en este punto de incertidumbre en cada uno de los pilares de la entidad, con el proyecto deportivo como único sostén y no precisamente en el mejor de los momentos del equipo de Xavi Hernández.

Ha sido Jaume Llopis el que ha puesto de manifiesto que actualmente en el Barcelona no manda Joan Laporta, sólo preside, ya que para actualmente son tres personas las que tienen el control de la situación. «Mandan tres personas: Alejandro Echevarría, Jorge Mendes, Rafa Yuste», explica el ex directivo culé, que además alude que Florentino Pérez tiene una clara influencia en algunas de las decisiones de peso en el futuro a medio y largo plazo del club.

«Florentino conduce la moto y Laporta va en sidecar», esgrime Llopis en declaraciones para Radio Marca, donde ha recordado el momento el que se fue, dejando claro que de no haberle hecho caso al presidente madridista, Messi podría haber seguido otra temporada más en el Barcelona: «Florentino le convence para no firmar el CVC y entrar en la Superliga. Esto hubiera subido los ingresos y hubieran mantenido a Messi».

El Barcelona «está peor que hace tres años»

No quedó ahí la cosa para Jaume Llopis, que también fue categórico a la hora de afirmar que el Barcelona está en estos momentos «peor que hace tres años» cuando Joan Laporta ganó las elecciones y accedió a la presidencia en el que es su segundo mandato. Según el economista, la grave situación institucional y económica se refiere principalmente a la caída de dos pilares como son el patrimonio, inferior al de hace tres años, y los ingresos, también inferiores a los de aquel momento.

La caída en picado de los ingresos tiene muchos porqués evidentes pero para Llopis son tres los que hacen dependiente al club de mejoras inmediatas. Según él ha afectado notablemente el momento de remodelación del Camp Nou, ya que irse a Montjuic ha provocado una baja asistencia de público al estadio, también los fondos de inversión han tenido mucho que ver en la actual situación así como la evidente pérdida de patrocinadores: son más los que se han ido yendo que los nuevos.

Pero entre tanta oscuridad, el economista y ex miembro de Barcelona en la segunda etapa de Joan Laporta, también ve algo de luz, aunque no precisamente gracias al presidente. La aparición de nuevos talentos procedentes de La Masía son el gran aspecto positivo de este Barça: «Eso es lo más positivo y Laporta no tiene ningún mérito. Como barcelonista prefiero esto que una Champions. Tenemos una base de jugadores para 15 años».