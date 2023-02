El Manchester City de Pep Guardiola está en serios problemas. La Premier League ha destapado el bombazo: le acusan de infringir numerosas reglas del fair play financiero de la competición inglesa y el castigo que podría conllevar podría suponer un antes y un después en la actual situación del club: se exponen a fuertes sanciones que van desde la pérdida de puntos hasta… ¡la expulsión de la Premier League!

La investigación realizada acabo por la Premier League viene de tiempo atrás. Durante los últimos cinco años se viene reuniendo información al respecto de cada movimientos financiero del Manchester City y han llegado a la conclusión de que el club citizen habría cometido más de 100 faltas en cuanto a las estrictas reglas financieras de la competición en los últimos nueve años.

El caso queda pendiente de una comisión independiente que, a partir de este momento, asume el control de la investigación y determinará cuál es el castigo. Entre las acusaciones, que se remontan hasta la temporada 2009/10, hay indicios de irregularidades en la información suministrada sobre sus beneficios, en los emolumentos de cuerpo técnico y plantilla, no reguló sus cuentas en base a la normativa de fair play financiero de la UEFA ni el propio de la Premier League.

El informe apunta que las infracciones cesan en la temporada 17/18. Nueve temporadas consecutivas cometiendo irregularidades. Además se añade que durante los años de investigación, desde 2018, el Manchester City no ha facilitado toda la información que se ha requerido por parte de la Premier League.

Mientras continúa la investigación por parte de este organismo independiente y a la espera de si finalmente el Manchester City es declarado culpable, medios como el The Times o el Daily Mail señalan que las sanciones que le podrían caer al conjunto de Pep Guardiola van desde la deducción de puntos en el torneo doméstico hasta el peor de los casos, la expulsión de la Premier League.

Aunque no son los únicos castigos que apuntan, también definen que podrían ser sanciones de otro tipo, como un castigo o compensación económico, la prohibición de poder hacer transferencias en un determinado periodo de tiempo, limitar el gasto que pueden efectuar, suspensión de un número de partidos o la repetición de alguno de estos e incluso arrebatar los títulos que han logrado durante el intervalo de tiempo que duró la investigación, en los que los citizens se alzaron con tres campeonatos de liga, una FA Cup y tres Carabao Cup.

Cabe destacar que según el periodista inglés Martyn Ziegler, las actuales reglas de la Premier League no permitirían que el Manchester City pudiera apelar cualquier tipo de sanción que le fuera impuesta ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) una vez se alcance algún desenlace de esta investigación.

Man City latest: under Premier League rules the club will not be able to appeal any sanction to the Court of Arbitration for Sport (which overturned the UEFA ban)

— Martyn Ziegler (@martynziegler) February 6, 2023