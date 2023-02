Bombazo en Inglaterra: la Premier League acusa al City de numerosas infracciones financieras

El City de Guardiola podría recibir un duro castigo por incumplir el fair play financiero en la Premier League. El campeonato inglés ha acusado a la entidad citizen de infringir numerosas reglas y podría ser castigado incluso con la pérdida de puntos.

Después de una investigación realizada durante cuatro años, la Premier League habría llegado a la conclusión que el Manchester City habría cometido numerosas infracciones en lo que respeta al fair play financiero. Si estos hechos se verifican, el equipo de Guardiola podría ser sancionado con deducción de puntos o incluso con la expulsión del campeonato inglés.

BREAKING: Man City charged by Premier Leaue with numerous breaches of financial rules following a four-year investigation.

This is unprecedented: pic.twitter.com/ZGzdX210qP

