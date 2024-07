¡Duele con sólo verlo! Brutal caída de Marc Márquez en Alemania

Marc Márquez sufrió una caída muy fuerte durante la práctica de MotoGP en el GP de Alemania. El leridano ya había tenido un problema técnico por la mañana que le obligó a volver a boxes nada más salir para cambiar de moto. En la sesión vespertina, la que determina los puestos que dan acceso directo a la Q2, el español salió con la segunda moto y en su primera vuelta lanzada se fue al suelo en la curva 11.

A pesar de los problemas técnicos en la Desmosedidici, Márquez volvió al garaje y se montó en la segunda montura para volver a pista. Al final de la sesión, el ocho veces ganador de este gran premio terminó segundo por detrás de Jorge Martín. Ya en la práctica, el de Cervera volvió a sufrir problemas técnicos nada más salir. En su primera vuelta lanzada, cuando todavía no había ni marcado un registro, Marc se fue al suelo en un cambio de dirección en la curva 11, justo donde empieza la bajada.

El español llegaba a gran velocidad a esa zona y en el cambio de dirección se le fue de delante, intentó salvarla, pero no pudo. Hizo un high side y salió por orejas. La caída fue durísima, ya que golpeó muy fuerte con su cadera en el asfalto y se deslizó por la grava durante toda la bajada. En el box de Marc Márquez se llevaban las manos a la cabeza porque el susto fue tremendo. El piloto se levantó dolorido y mareado como consecuencia del fuerte golpe sufrido.

¡¡¡¡UUUUUUUUFFFF!!!! Caída fortísima de Marc Márquez en la curva 11 de Sachsenring La Ducati lo escupió en un punto donde se rueda rapidísimo 😰😩#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/eR9UDvex9x — DAZN España (@DAZN_ES) July 5, 2024

Por suerte, todo se quedó en un fuerte golpe y pudo volver a pista para marcar un tiempo. Durante gran parte de la sesión, Márquez estuvo primero con el mejor registro, pero a poco menos de 20 minutos para el final su hermano Álex le desbancó de esa posición y luego empezaron a mejorar el resto. Poco a poco fue cayendo y terminó decimotercero, por lo que tendrá que pasar por el peaje de la Q1.

Marc Márquez no sufre fractura

En el tramo final de la sesión, Márquez colgó el mono y se fue directo a la clínica móvil junto al Doctor Ángel Charte para ser examinado. Tras realizarse las pruebas pertinentes se descartó que tuviera una fractura y le realizarán tratamiento de fisioterapia. «Sufre una fuerte contusión costal derecha, pero que no afecta a la parte ósea. Le he puesto cinco proyecciones radiológicas y no hay fractura costal. Le realizaremos tratamiento de fisioterapia», señaló el doctor Charte.

Al salir de la clínica a Marc se le vio dolorido fruto del fuerte golpe que había sufrido. Mala suerte para el emperador de Sachsenring que aspira a conseguir aquí su primera victoria con Ducati. El gran premio no ha empezado de la mejor manera en un trazado donde ha ganado las últimas 11 veces que ha corrido entre todas las categorías (8 en MotoGP, 2 en Moto2 y 1 en 125cc). Las lesiones le han impedido competir en su circuito favorito en las últimas dos ediciones y volvía montado en la Ducati, con la esperanza de volver a lo más alto del podio casi tres años después.