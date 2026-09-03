Dolores Aveiro (71 años): «Cristiano Ronaldo fue un hijo no deseado. Quería abortar, pero Dios no quiso que ocurriera y todo lo que tengo se lo debo a él»
La historia de Cristiano Ronaldo está llena de goles, récords, títulos y una ambición inagotable
Pero detrás de esa figura mundial existe una infancia marcada por las dificultades económicas
De hecho, su madre Dolores Aveiro reconoció en su día que fue un hijo "no deseado"
La historia de Cristiano Ronaldo está llena de goles, récords, títulos y una ambición inagotable por convertirse en el mejor de siempre, pero detrás de esa figura mundial existe una infancia marcada por las dificultades económicas y una confesión de su madre, Dolores Aveiro, que durante años ha sorprendido al mundo. «Cristiano Ronaldo fue un hijo no deseado. Quería abortar, pero Dios no quiso que ocurriera y todo lo que tengo se lo debo a él», reconoció en un documental jugador estrenado en 2015.
La madre del portugués explicó que la situación económica de la familia era extremadamente complicada y que ya tenía tres hijos a los que debía mantener. «Fue un hijo no deseado, pero me ha dado tantas alegrías y todo lo que tengo se lo debo a él», aseguraba. Con el paso de los años, Dolores Aveiro también ha contextualizado aquella decisión, explicando que Cristiano no fue un hijo rechazado por falta de amor, sino un niño no esperado en un momento en el que las dificultades económicas condicionaban por completo la vida de la familia.
Cristiano nació el 5 de febrero de 1985 en Funchal, Madeira, como el menor de cuatro hermanos. Por delante estaban Hugo, Elma y Katia, y la familia vivía con pocos recursos. Dolores Aveiro trabajó duro durante años para sacar adelante a sus hijos, mientras que su padre, José Dinis Aveiro, atravesó graves problemas relacionados con el alcohol. La humildad de aquellos años fue una de las grandes marcas de la infancia del futuro Balón de Oro, que creció en un entorno muy diferente al lujo y la fama que posteriormente le acompañarían durante su carrera.
La infancia de Cristiano Ronaldo
La propia Dolores Aveiro ha recordado en varias ocasiones que Cristiano Ronaldo era «listo y un poco travieso», un niño alegre al que le gustaban las bromas, pero también alguien que desde muy pequeño mostraba una personalidad competitiva y una enorme determinación. «Cristiano siempre ha sido así, ha buscado permanentemente ser el mejor, dar el máximo para ganar», explicó su madre sobre un carácter que, con el paso del tiempo, acabaría definiendo su trayectoria deportiva.
La relación entre madre e hijo se convirtió en uno de los grandes pilares emocionales de Cristiano Ronaldo. «Yo solo veo al Cristiano hombre, no al jugador. Estoy muy orgullosa del futbolista, pero más aún de la persona», llegó a decir la madre de CR7. También ha explicado que pese a convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol mundial, en casa Cristiano Ronaldo sigue siendo uno más. «En casa Cristiano no juega a ser la estrella», comentaba en el documental.
Uno de los momentos más difíciles para la familia llegó cuando Cristiano tenía apenas 12 años y tuvo que abandonar Madeira para marcharse a Lisboa e incorporarse a la cantera del Sporting de Portugal. Aquella separación fue especialmente dura para Dolores, que años después reconoció: «Le eché en falta cuando con 12 años se fue a Lisboa, pero tenía que hacerlo». La decisión terminó siendo fundamental para el futuro del portugués, pero Dolores también ha reconocido que, si pudiera elegir, cambiaría parte del éxito y el dinero conseguido por poder haber tenido a su hijo más tiempo cerca.