Djokovic se rinde a Milei: pidió conocerle antes de irse de Argentina

Novak Djokovic no quería irse de Argentina sin ver al presidente, Javier Milei. El tenista serbio acudió a Buenos Aires para disputar un partido de exhibición con Juan Martín del Potro, en el que era el partido de despedida del de Tandil. Delpo, uno de los pocos que logró plantar cara al Big Four (Federer, Nadal, Djokovic y Murray) cuelga la raqueta y como último desafío quería enfrentarse al ex número uno del mundo, que cumplió sus deseos.

Tras el encuentro disputado en tierras argentinas el pasado domingo, Djokovic pidió «conocer a Javier Milei». El serbio dijo que estaba dispuesto a quedarse un día más en la ciudad si le conseguían una reunión con el presidente de la Nación Argentina. «Quiero conocer a Javier Milei. Si me consiguen una reunión con él, me quedo un día más en Buenos Aires», dijo el ganador de 24 Grand Slam.

Alguien del entorno del presidente le trasladó la petición del tenista de 37 años, y en cuanto supo de la misma no dudó en buscar un hueco en la agenda para atenderle. Milei habló con su gente para que prepararan el encuentro con Nole. El de Belgrado llegó el lunes a las 17:20 horas a la Quinta de Olivos. Aunque se desconocen los temas que trataron, ambos estuvieron reunidos durante más de una hora.

La noticia fue confirmada por el propio Milei a través de sus redes sociales, donde reposteó alguna publicación que hablaba sobre el encuentro con Djokovic, como este mensaje en X del usuario @DiegoMac22: «Milei se reunirá con Novak. Recuerden que Novak fue uno de los grandes defensores de la libertad durante la cuarentena, incluso arriesgando su propia carrera, defendió a toda costa su cuerpo, su libertad y su pensamiento».

Directo al aeropuerto

Una vez terminada la reunión, Novak se subió a la furgoneta negra en la que había entrado a la Quinta de Olivos y se marchó directamente al aeropuerto de Buenos Aires para coger su jet rumbo a casa. Al final, el fin de semana se alargó más de lo esperado por la visita no programada a Milei que solicitó. El serbio aprovechó al máximo su viaje, ya que de camino hizo escala en Qatar para ver los entrenamientos libres de la Fórmula 1 el viernes, el sábado viajó a Buenos Aires para ver la final de la Copa Libertadores y el domingo estuvo con Del Potro y Gabriela Sabatini en la exhibición que suponía la despedida de la Torre de Tandil.

El tenista serbio Novak Djokovic, ex número uno del ranking ATP, estuvo este sábado en el Estadio Monumental de Buenos Aires para presentar el trofeo de la Copa Libertadores previo al inicio de la final entre Atlético Mineiro y Botafogo. El actual número siete del ranking fue una de las grandes estrellas que se hicieron presentes en el estadio, ubicado en el barrio porteño de Núñez. Djokovic presentó el trofeo y lo colocó en un pedestal oficial ante los más de 70.000 espectadores que, según Conmebol, se hicieron presentes en el estadio.

La presentación de Djokovic en el Monumental coronó una colorida ceremonia previa al comienzo de la final, que contó con la presencia de los artistas Gustavo Pereira Marques, conocido como Djonga y que cantó para la afición de Atlético Mineiro; y Marcelo França Adnet, que alentó a los botafoguenses, que son mayoría.