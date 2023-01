Novak Djokovic no lo está pasando bien en la presente edición del Open de Australia y aún así ha llegado de forma casi inmaculada a los cuartos de final, donde es el gran favorito al título. El serbio ha venido arrastrando, desde el pasado torneo de Adelaida I, problemas físicos que le mermaron, aparentemente, en las tres primeras rondas de competición. Sin embargo, hay quien ha puesto en duda su lesión, algo que Nole no está dispuesto a permitir y por lo que se quejó de forma pública.

En la rueda de prensa posterior a su victoria ante el tenista local Alex de Miñaur, donde mostró un nivel cercano a su 100% en todos los aspectos, Djokovic alzó la voz para protestar por las dudas que han colocado en torno a sus dolencias físicas en el Open de Australia. Fue justo después de explicar sus buenas sensaciones en el encuentro de octavos de final, sobre el que aseguró no haber encontrado molestias físicas que le lastraran. «No he sentido nada en la pierna, pero no quiero celebrarlo por anticipado porque sé que las cosas pueden cambiar», afirmó, antes de estallar en una pregunta contestada en serbio.

«A los que dudan, que duden. Sólo se cuestionan mis lesiones. Cuando otros jugadores se lesionan, son víctimas, pero si soy yo, estoy fingiendo. Es muy interesante, aunque no siento que debe demostrar nada a nadie», espetó Djokovic, visiblemente molesto por todas las dudas que está generando su dolencia física en el isquiotibial durante el torneo celebrado en Melbourne Park.

«Estoy acostumbrado, y me da más fuerza y motivación. Así que se lo agradezco», completó Djokovic, quien considera que se le juzga de una manera «diferente en comparación con otros jugadores que pasan por una situación similar». Novak tiene un documental en el horno, en el que se piensa si dar detalles sobre unos problemas físicos que vienen de largo. «Tengo la resonancia magnética y todo esto, tanto de hace dos años como de ahora. Si lo publicaré en mi documental o en las redes sociales, depende de cómo me sienta. Tal vez lo haga, tal vez no», dejó en el aire.

Historia de la lesión de Djokovic

La lesión de Djokovic se produjo en el torneo de Adelaida I, que conquistó antes del Open de Australia, pero en ningún momento ha pasado de unas molestias que le hagan perder o abandonar. Sí que canceló un entrenamiento y aplazó otro antes de comenzar el Grand Slam oceánico, y que durante varios encuentros, especialmente ante Dimitrov en tercera ronda, se le vio mermado en su físico, pero días después, Nole parece haber llegado a su tope, tenístico y físico, y no quiere que nadie ponga en duda las formas en las que opta a ganar su décimo Open de Australia.