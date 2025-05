El Masters 1000 de Roma llega a su fin y ya se conocen los jugadores que lucharán por el título de esta edición del 2025 en el Foro Itálico: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. El 1 y 3 del mundo, respectivamente, harán disfrutar a los miles de aficionados que se acercarán hasta la Central del torneo italiano para presenciar el nuevo Clásico del tenis mundial. A su vez, ambos protagonistas también recibirán una gran cantidad económica si son capaces de alzarse hasta el punto más alto de la ‘Ciudad Eterna’. Conoce el dinero que se lleva el ganador del Masters 1000 de Roma 2025.

Por un lado, el pupilo de Juan Carlos Ferrero, tras superar su lesión muscular que le impidió competir en el Mutua Madrid Open, se ha plantado en la gran final de la competición romana después de vencer en las semifinales del torneo a Lorenzo Musetti, que había destronado en cuartos al vigente campeón hasta la fecha: Alexander Zverev. El de El Palmar ha firmado dos semanas de un tenis brillante y desea conseguir su primer título en tierras italianas.

‘El Zorro’, por su parte, volvía al circuito ATP tras cumplir con una sanción de tres meses impuesta por la AMA después de su doble positivo por clostebol durante la pasada edición de Indian Wells 2024. Había dudas de cómo iba a volver a las pistas, pero el de San Candido las arrancó todas de cuajo tras desplegar un tenis efectivo y de mucho calidad, tal y como el público recordaba, y permitiéndole plantarse en el último escalón de la competición donde se verá las caras nuevamente con Carlitos.

Sinner vs Alcaraz, Act XI — the first in a Masters 1000 final. #IBI25 pic.twitter.com/fNXmr8yp77

El último gran test de la tierra batida antes de aterrizar en Roland Garros, el torneo por excelencia de la temporada de polvo de ladrillo, repartirá un total de 8.055.385 millones de euros entre todos sus participantes en esta edición del 2025. El campeón individual, por su parte, ganará un montante económico de 985.030 euros y se adjudicará un total de 1000 puntos en su casillero del ranking ATP. A continuación, os detallaremos todos los premios y puntos que recibirán los tenistas que han participado en el cuadro final de la competición.

