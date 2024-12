Diletta Leotta rompe todos los registros: espectacular posado con muy poca ropa desde Miami

Diletta Leotta, una de las periodistas deportivas más famosas del mundo, ha vuelto a revolucionar las redes sociales con un sugerente posado. La mujer de Loris Karius y madre de su hija arrasa y rompe récords publicanddo una fotografía en la que presume de figura desde Miami con muy poca ropa. Apenas año y medio después de dar a luz, la influencer italiana demuestra que se ha recuperado al cien por cien del parto y deleita a sus millones de seguidores con esta publicación.

El post, en el que Diletta Leotta aparece en bikini en la playa, acumula más de 320.000 likes y más de 1.500 comentarios en unas horas. Además de esas fotos presumiendo de curvas, también sale en otras instantáneas besando a Loris Karius, con otra pareja de amigos o luciendo diferentes outfits para algunos eventos y compromisos profesionales.

Hace unos meses, Diletta Leotta y Loris Karius, ex portero del Liverpool que a sus 31 años está sin equipo, dieron mucho que hablar. Fue la propia reportera italiana, considerada una de las más sexys del mundo, la que contó que a ella y al deportista les negaron la entrada a un famoso club sexual nocturno de Berlín durante sus vacaciones.

«Tenía muchas ganas de ir a Berghain, club en el que para acceder hay selección muy estricta. Llegué allí con mi hermoso abrigo, el amarillo de pelo, una sonrisa deslumbrante y dije ‘Hola’. Nunca me habían negado de tan mala manera… Loris me indicó que me fuera inmediatamente porque ahí no se puede insistir, si es no es no», le contó Diletta Leotta a Daniele Battaglia en Radio 105.

La joven italiana lleva muchos años siendo conocida y desde hace más de dos años mantiene una relación con el portero Loris Karius. Diletta Leotta, que trabaja en DAZN, es todo un reclamo en Italia y cada vez en más partes del mundo. Tiene 9,1 millones de seguidores en Instagram, y suele protagonizar portadas en la prensa rosa y en digitales del corazón. Lleva varios años en el foco, pero hubo un episodio que terminó de catapultarla a la fama, cuando unos hackers le robaron vídeos y fotos de contenido sexual de su teléfono móvil y lo publicaron en Internet.

No lo pasó bien en aquella época, pero salió adelante. Ha tenido varias relaciones en los últimos años. Por ejemplo, estuvo con el actor turco Can Yaman, que llegó a pedirle matrimonio. Pero la cosa no fue bien y se acabaron separando. Poco después de conocerse la ruptura, empezaron a salir rumores de romance entre Diletta Leotta y Loris Karius, y las informaciones eran ciertas, de hecho fueron padres juntos hace un año y medio y se casaron el pasado mes de junio, una boda por todo lo alto al atardecer en la isla de Vulcano.