Que la travesía de Leo Messi en París no fue la soñada por el astro argentino no es ningún secreto que estemos desvelando ahora, era consabido y se podía ver reflejado en cada partido, en cada gol, en cada gesto del rosarino durante los dos años que vistió la elástica del PSG. Pero no deja de sorprender cuando se conocen pequeños detalles extra, palabras que salieron de boca de Messi para definir su experiencia en el Paris Saint Germain, éstas desveladas por el mediocentro belga Brecht Dejaegere.

El veterano Brecht Dejaegere, ahora en el KV Kortrijk, estuvo anteriormente primero en el Toulouse francés, donde coincidió en la Ligue 1 con Leo Messi y su PSG, y luego en el Charlotte estadounidense, donde también compartió competición con el argentino en la MLS. En una extensa entrevista al centrocampista, ya en el ocaso de su carrera a sus 33 años, éste narra por qué derroteros fue la breve conversación que mantuvo con el argentino sobre su situación en el Paris Saint Germain.

El encuentro se dio tras el pitido final de un duelo en la MLS entre el Charlotte de Dejaegere y el Inter de Miami de Messi, momento que relata el belga en una entrevista donde reconoce que el argentino ni le reconoció, pero que desveló cómo era su vida en París.

«Al pitido final, le pregunté si se sentía mejor en Miami que en Francia. Se sorprendió: le dije que había jugado contra él con el Toulouse en el Parque de los Príncipes. No se acordaba, no de mí… pero era mi sueño de infancia hecho realidad. Messi siempre ha sido mi jugador favorito. Fue una locura conocerlo…», reconocía Brecht Dejaegere sobre esa breve conversación con Messi en Estados Unidos, pocos minutos antes de desvelarle que no estuvo nada cómodo en su experiencia en el PSG…

«Y entonces, ese día, me dijo que para él, en el PSG, era ‘la mierda’. Sí. , ‘la mierda’», reconoce Dejaegere en esta entrevista para la RTBF belga, donde Messi califica su experiencia en el Paris Saint Germain como una «la mierda», sobre lo que concluía el mediocentro: «Porque si al principio la acogida de los parisinos había sido buena, se había quedado desconcertado tras el fracaso en la Liga: le pitaban en cada balón y estaba harto».

Leo Messi disputó, en dos temporadas en París, 75 partidos en los que logró 32 goles y 35 asistencias, cifras realmente importantes si entendemos el contexto del PSG y que compartió espacio también con Neymar y Mbappé, dos artilleros habituales. Pero la única realidad es que Messi ha vuelto a sonreír en Miami, donde en 35 partidos ya suma 30 goles y 17 asistencias, una competición mucho menos exigente que la parisina.