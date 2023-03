La desgarradora despedida de la mujer de Pelayo Novo

El ex futbolista Pelayo Novo falleció de forma repentina a los 32 años de edad. El ex jugador de Real Oviedo, Córdoba, Elche, Lugo, Cluj y Albacete perdió la vida el martes después de haber sido arrollado por un tren entre Oviedo y Siero, a la altura de La Corredoira. Desde que se hizo público su fallecimiento, el mundo del fútbol llora su muerte y han sido numerosas las muestras de cariño hacia él y su familia. Ahora, ha sido su mujer Iciar López la que ha querido despedirse de él en las redes sociales.

Su esposa y compañera de vida, ha reaccionado a esta dolorosa pérdida 48 horas más tarde con una conmovedora publicación. «Vuela alto pequeño», ha escrito junto a varias fotografías del día en el que dieron el ‘sí quiero’ en el altar, uno de los días más especiales de su vida. Y es que ambos contrajeron matrimonio hace unos meses en Asturias, donde compartieron tantos momentos juntos desde pequeños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iciar López Laine (@iciar90)



Además, el post finaliza con la frase ‘Let it be’ (Déjalo estar) que hace referencia a uno de los grandes temas de Los Beatles y cuya expresión alude al hecho de aceptar lo que te ponga la vida por delante. En cuanto a la vida personal de la mujer de Pelayo Novo, se sabe que Iciar López cursó una ingeniería industrial y regenta un negocio dedicado al estilismo canino, pues es una apasionada de los animales.

Ambos llevaban juntos más de 14 años, desde que eran dos adolescentes, tal y como refleja ella en una de sus últimas publicaciones en redes: «14 años dan para mucho, cosas buenas y malas. De lo que estoy segura es que las cosas buenas se comparten, y eso hace que las malas sean menos malas.

Espero seguir creciendo a tu lado, aprendiendo de ti, de tu afán de superación y de tus ganas de vivir, de tus ganas de exprimir la vida, y de disfrutarla al máximo».

«Y que si un día no te apetece disfrutar, estar ahi para lo que necesites! Porque la vida es eso… ‘caer y levantarse…’. La vida es alegrarte los viernes y joderte los lunes, y abrazarte a quien te abrace, y a quien no te abrace, pues no te abrazas y PUNTO. Y yo decido abrazarte, hoy, mañana y siempre.

Te quiero gor», le dedicana a Pelayo Novo hace unos meses en su aniversario.