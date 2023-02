El entrenador Óscar García Junyent sufrió uno de los reveses más duros que te puede dar la vida el pasado mes de noviembre. El técnico catalán confirmó el fallecimiento de su hija Marina, de 21 años, tras no superar una larga enfermedad contra la que llevaba luchando varios años.

Meses después, el que fuera futbolista del Barcelona o del Espanyol ha concedido su primera entrevista, un testimonio desgarrador que conmueve a todos. «Lo estamos aceptando. No hay otro remedio. Ha sido un golpe duro, ya que son cosas antinaturales que pasan, pero tenemos que mirar hacia adelante porque no puedes controlar lo que viene», dice en El Suplement de Catalunya Ràdio, donde cuenta cómo se encuentra su familia tras este duro varapalo.

Durísimas palabras

«Tenemos que continuar fuertes, y pendientes de las dos hijas que tengo. Los adultos podemos tener más recursos, pero a veces las niñas no pueden entenderlo», añade. «Los doctores nos avisaron de lo que podría pasar y volvió a recaer. No hay cosas más duras que esto. Me pregunto por qué no me ha tocado a mí. Por qué en vez de pasarle a ella, no podría haberlo pasado yo. Ella tenía toda una vida por delante”.

«Intento recordarla bien, lo fuerte que era, no se dejaba vencer por la enfermedad. Era como la madre de sus dos otras hermanas», finaliza Óscar sobre el fallecimiento de su hija. La joven luchó contra una grave enfermedad desde hace varios años. De hecho, García Junyent tuvo que ausentarse de algunos partidos siendo entrenador del Celta para estar junto a ella. Meses después, también le ocurrió lo mismo en el último equipo que dirigió, el Reims francés. Fue el pasado 7 de octubre cuando comunicó a los seguidores del club que se encontraba en Barcelona por razones de «máxima importancia», y apenas un mes después se despidió de Marina: «Vuela alto, amor mío».