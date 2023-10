El mundo del fútbol sigue de luto por la trágica muerte de Álvaro Prieto. En especial los jugadores, trabajadores y aficionados del Córdoba CF, club en el que militaba el joven. El filial blanquiverde, que jugaba este domingo contra el Pozoblanco, brindó un emotivo homenaje al futbolista justo antes de que diera comienzo el partido. El vídeo ha emocionado a todos en las redes sociales y también en el campo en el que se disputaba el encuentro.

«Álvaro, aquí en tu casa, la Ciudad Deportiva Córdoba CF, te recordaremos siempre», escribió la entidad en la publicación en la que difundían las imágenes del respetuoso homenaje a Álvaro Prieto. En el vídeo se ven a ambos equipos saltando al césped, y el capitán del Córdoba B llevaba en sus manos una corona de flores, mientras que su homólogo rival portaba una camiseta de Álvaro Prieto con su dorsal ’18’. Después de un desgarrador minuto de silencio, ambos dejaron en el césped tanto las flores como la elástica y se dieron un abrazo.

💫 Álvaro, aquí en tu casa, la Ciudad Deportiva Córdoba CF, te recordaremos siempre 🙏🏻 pic.twitter.com/KRLtTWuM4h — Cantera Córdoba CF (@Cantera_CCF) October 22, 2023

El trágico fallecimiento del jugador juvenil del Córdoba CF sigue copando la actualidad en nuestro país. El joven desapareció el pasado 12 de octubre en Santa Justa y su cuerpo fue encontrado sin vida entre dos vagones cinco días después. El cordobés falleció por una descarga eléctrica, pero todavía está en el aire lo que realmente pasó antes de que trepara a ese tren. Además, hace unos días apareció un vídeo que desmonta una de las teorías de la versión oficial sobre lo ocurrido, pues un viajero captó con su cámara el cuerpo sin vida de Álvaro Prieto antes incluso de que se pudiera ver en RTVE.

Muchos se siguen preguntando por qué la Policía no vio el cadáver en las labores de búsqueda, sino que fue tras emitir las imágenes en televisión cuando dieron con él. En este vídeo, publicado en Youtube, se puede ver el cuerpo del joven jugador del Córdoba CF entre los dos vagones 30 horas después de su muerte, y no en el techo como apuntaban al principio las investigaciones. El encargado de grabar ese vídeo ha hablado y ha dejado claro que nunca supo que estaba filmando ese detalle, además de confirmar que nadie le ha pedido esas imágenes.

«Yo bajé por vacaciones a Andalucía el día 11, porque el 12 tuve una boda y el 13 ya me volvía a Madrid con el AVE de las 16:55 horas que llega a Madrid a las 19:50 horas. Yo de ese tema no tenía ni idea, porque quise desconectar de todo en esos días. Grabé seis minutos como cualquier aficionado a los ferrocarriles. Llegué a mi casa, descargué el vídeo y vi todas las noticias de Internet sobre este chico. Tras no ver nada, puse el vídeo en mi canal de Youtube y lo puse en un foro de Internet. Me voy a la cama y cuando me levanto por la mañana, veo los comentarios que se fijan en un punto blanco entre los vagones, que resultó ser el joven», contó en Y ahora Sonsoles.