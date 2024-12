Del penalti provocado por Roque al diente partido por Bartra: los descartes le hacen un traje al Barça

Los ex del Barcelona que juegan en el Betis amargaron la tarde culé en el Benito Villamarín, donde el equipo entrenado por Hansi Flick, que fue expulsado en el minuto 68, no pudo pasar del empate (2-2) con un gol en el descuento de Assane Diao en el partido de la jornada 16 de Liga. Se da la circunstancia también de que los cuatro fueron descartes, futbolistas que no valían para jugar en el Barça, y eso que faltaba otro más, Héctor Bellerín.

El choque, pese al gol inicial de Robert Lewandowski, ya empezaba torcido para el cuadro blaugrana cuando cerca de la media hora de juego Marc Bartra rompió sin querer un diente a Dani Olmo tras un forcejeo. El mediapunta se tuvo que agachar al césped para recoger su piño caído en un duelo físico con el ex central del Barcelona.

Y ya en la segunda parte, concretamente en el minuto 49, un canterano que tampoco consideraron en el Barcelona que valiese para el primer equipo, estuvo a punto de hacer el gol del empate. Sergi Altimira, que hizo un auténtico partidazo como líder de la medular del Betis con sólo 23 años, pudo hacer mucho más daño a su ex equipo, pero perdonó lo que hubiera supuesto el 1-1 cuando más achuchaban los verdiblancos.

Apenas 20 minutos más tarde llegaría la jugada que marcó el partido con el penalti de Frenkie de Jong sobre Vitor Roque. El delantero del Betis, cedido precisamente por el Barça, provocó un derribo del holandés con una buena zancada hacia dentro del área y facilitó el tanto del empate que posteriormente haría su compañero Lo Celso desde los 11 metros. Recordemos que el delantero brasileño fue fichado por 40 millones de euros para acabar teniendo que cumplir un año de cesión en Sevilla.

El Barça sufre a sus descartes

El último de los cuatro descartes fue Ez Abde, que secó a Jules Koundé por la banda izquierda, convirtiendo esa zona en la que más acción hubo durante las constantes embestidas del Betis. El extremo debutó con Xavi Hernández, que no se lo quedó en su segunda temporada y fue cedido a Osasuna y en su regreso tampoco convenció a Flick, por lo que el equipo sevillano aprovechó la ocasión y no dudó en fichar a un jugador de puro descaro que le ha puesto este sábado las cosas realmente difíciles a su antiguo equipo, que no ha logrado ganar contra sus ex.

Esto no es la primera vez que le ocurre al Barça en este curso, pues hace tan sólo siete días Sandro Ramírez, delantero de Las Palmas, marcó en el Olímpico de Montjuic el 0-1 a favor de los canarios en un encuentro perdido por los culés (1-2). Además, el ex portero blaugrana Jasper Cillessen salvó una ocasión clara de Raphinha que habría significado el empate. Sólo un punto ha sacado el Barcelona en esos dos enfrentamientos llenos de futbolistas con pasado culé: cero ante Las Palmas y uno ante el Betis.