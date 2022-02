Xavi Hernández compartió siete temporadas en el vestuario del Barça con Dani Alves. Ambos se hicieron grandes amigos y confidentes durante ese tiempo en el que el Barça consiguió un histórico sextete y un sinfín de títulos con el actual entrenador culé conectando en banda derecha con su amigo brasileño.

Esta semana, el de Terrasa tuvo que decidir qué tres jugadores fichados en el mercado de invierno inscribía para la Europa League dejando fuera a Alves antes que a Adama, Ferran y Aubameyang. «Me siento mal por la decisión. Tomara la decisión que tomara era una decisión difícil. Elegimos a Dani por la posición, porque creemos que tenemos mejor ocupada la posición del lateral derecho que la de ataque. He sido injusto con Dani», reconoció con resignación Xavi.

El técnico fue uno de los grandes valedores de la llegada del brasileño, pero ahora no tiene hueco para él con Dest, Araujo, Sergi Roberto o Mingueza pudiendo ocupar esa demarcación. «Tenía que ser injusto con alguno de los nuevos y le ha tocado a Dani por la posición, no por rendimiento», admitió.

Pese a los rumores de que iban a tirar la competición, Xavi mostró el máximo respeto por la Europa League hasta el punto de darle máxima prioridad en sus planes a corto plazo. «Es una oportunidad para ganarla y entrar en la Champions. Queremos estar en Champions y no hemos estado al nivel hasta ahora. Ganar la Europa League es ahora uno de los objetivos de la temporada. Me gustaría ganarla y tener una UEFA o Europa League en el palmarés», especificó un Xavi que no se va a casar con nadie.

Sólo hay que ver la frialdad con la que el técnico se ha movido a la hora de quitarle su posición a Dani Alves para saber que algo ha cambiado en el Barcelona con su llegada. Se acabaron los amiguismos. Rendimiento y posibilidades antes que nada.