Dani Alves valoró la situación de Dembélé en el Barcelona y también opinó sobre Xavi Hernández después de quedarse fuera de la lista de la Europa League. El defensa dejó claro que hay que contar el futbolista francés después de que tomara la decisión de no salir en el mercado de invierno.

Sobre ser el descarte en la lista de Xavi para la Europa League, Dani Alves afirmó que: «Nosotros somos empleados y el club decide lo que es mejor para ellos. Vine aquí a ayudar y a predisponerme a sumar cosas, a traer un grado de competitividad y espíritu positivo. Cuando uno está predispuesto a ayudar, aunque sea quedándote fuera, bienvenido sea. Son otras fases de la vida que uno tiene que aceptar. Me hubiese gustado estar dentro, pero teníamos cuatro jugadores para tres huecos y me toco a mí. Hay que aceptarlo, pero hay que enfocarse en lo que puedes ofrecer. No me contagio de malas ondas, sino de lo positivo».

«Sabe cuál es mi postura y posición. Cuando me fichó, hablamos sobre lo que podía aportar. A la hora de tomar la decisión, sabe que el jugador no se va a quedar contento, pero yo sé mi posición y cuál es mi rol aquí. Entiendo el momento y la decisión», dijo sobre su reciente fichaje por el Barcelona.

El ‘caso Dembélé’

«La situación llega a un punto en que suceden estas cosas. Mientras siga en el club, hay que defender la camisa, defender al compañero. Si se va a final de temporada, pues mira, quedan cinco meses, hay que aprovechar que está aquí. Llegan situaciones en las que hay que ser más inteligente que el ego. Hay que pensar con inteligencia y aprovechar que el jugador está. Estamos aquí intentando crear un ambiente saludable y de positividad, donde no haya malos rollos. El Barça va a ir volviendo», afirmó Dani Alves sobre Dembélé en una entrevista al canal #Vamos de Movistar.