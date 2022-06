Dani Güiza arremete y estalla contra su hijo tras su aparición en ‘Sálvame’

Dani Güiza ha explotado. El veterano delantero de 41 años, que sigue en activo en el Atlético Sanluqueño, ha tenido que ver cómo uno de sus hijos cargaba contra él en televisión, y tras unos días ha decidido responder y arremeter contra Cristian, el joven que apareció en Sálvame para contar su versión de la historia.

«Mi padre me ha dejado de lado. Estoy sin nada. Ha ido poco a poco separándose de mí. No sé la razón, aunque supongo que será que ya tendrá a su familia y de los demás se olvida», explicó en el plató el joven, que está muy dolido con el que fuera internacional con España y futbolista del Getafe, Mallorca y Fenerbahçe, entre otros. Pero Güiza, que no debe estar de acuerdo con todo esto, le ha contestado: «Me has fallado, ya tienes lo que querías que es la televisión».

La cosa no queda ahí. Cristian asegura que su propio padre le ha dejado en la calle y ataca a Güiza en público con la intención de que recapacite y se preocupe por él: «Él vive en un chalet impresionante. Los perros de mi padre viven mejor que yo. No sabe ni si he dormido en la calle. Ahora estoy viviendo con la familia de un amigo».

El joven está pasando un mal momento y una de las personas que le está ayudando es Nuria Bermúdez, ex mujer de Güiza: «Es la única que me ha ayudado, que me ha llevado al médico. El tema es serio y se va a poner una denuncia y se va a llevar todo para adelante. He intentado tener contacto con él, pero me dejaba en visto. Cuando decidí volverme de Sanlúcar me dijo que no me iba a soltar más ni un duro y, por tanto, ya no puedo continuar con mi carrera porque me cuesta entre 9 y 10 mil euros».