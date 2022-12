Damián Quintero: «No nos queda ninguna puerta que tocar para París 2024»

Damián Quintero todavía no ha digerido por completo la nefasta noticia de que el kárate desaparecerá del programa olímpico en los Juegos de París 2024. El ganador de la medalla de plata en Tokio 2020 confiesa a OKDIARIO que mantiene la motivación para seguir compitiendo a sus 38 años, pero ya empieza a pensar seriamente en lo que hará cuando cuelgue el kimono. Probablemente, lo cambie por un traje…

«Ha sido un año diferente, de transición. Deportivamente no ha sido un año excelente, pero sí he tenido buenos resultados. No sabíamos lo que iba a pasar al estar fuera de los Juegos Olímpicos, si nos iban a aguantar las becas, los patrocinadores… A nivel personal debo decir que todos me siguen apoyando y por eso sigo compitiendo, ese apoyo me hace mirar a 2023 con más motivación», explicó durante la gala navideña del Comité Olímpico Español (COE).

En cuanto a la desaparición del kárate del programa olímpico de cara a los próximos Juegos Olímpicos, después de su fugaz presencia el año pasado en Tokio, el deportista malagueño reconoció que ya no les «queda ninguna puerta que tocar» para deshacer el entuerto.

Gestor antes que entrenador

«Hemos tocado todas puertas las que podíamos tocar y nos han dicho todo lo que nos tenían que decir. Ahora hay que hacer autocrítica, pensando que debemos cambiar en nuestro deporte, y después mirar hacia los Juegos de Los Ángeles 2028, que es un futuro muy lejano para mí como competidor, pero a ver si puedo ayudar de otra manera», se ofreció.

En este sentido, explicó que le seduce más realizar labores de gestión que dedicarse a entrenar cuando finalice su exitosa carrera profesional. «No sé si seré entrenador, me gustaría más hacer algo a nivel de gestión. Cuando un deportista acaba su carrera no tiene que vincularse siempre al entrenamiento, también puede ser gestionando, obviamente teniendo un título y estando bien preparado», finalizó.