Cuándo es la final de la Champions League 2025-26 y dónde se juega: la sede elegida

La mejor competición de fútbol a nivel de clubes, la UEFA Champions League, ya ha comenzado con sus preparativos para arrancar una nueva edición con la llegada de la nueva temporada 2025-2026. Como ya sabemos de años anteriores, el primer paso del torneo se realizará con el sorteo de la fase de grupos, que se ejecutará este próximo jueves 28 de agosto, a partir de las 18:00 horas, en el Grimaldi Forum de Mónaco. A continuación, os explicaremos todos los detalles de la nueva edición: final de la Champions, liguilla, equipos clasificados…

Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal, son los equipos que representarán al fútbol español e intentarán luchar por el trono de campeón de Europa, y los cuales formarán parte del bombo 1, en el caso de Madrid y Barça; del bombo 2, en el caso del Atleti y Villarreal; y del bombo 4, en el caso del Athletic Club.

El formato será igual que el que se estrenó la temporada pasada, es decir, una única liga con 36 clubes, y donde se clasificarán hacia los octavos de final los ocho mejores equipos de forma directa (del 1 al 8 puesto) y el vencedor de las distintas eliminatorias extras de los conjuntos clasificados del 9 al 24 puesto.

Fechas claves de la edición 2025-2026 Fase de grupos Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026 Eliminatorias Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest) 2 games 👉 3 goals KM10 😮‍💨#UCL pic.twitter.com/LymJeprhQH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2025 Dónde y cuándo se disputará la final La final de la UEFA Champions League 2025-2026 se disputará, tal y como hemos podido apreciar líneas atrás, el próximo 30 de mayo del 2026, en Budapest, en el Puskas Arena Park, escenario donde albergará unos 67.215 espectadores que disfrutarán del mejor partido de fútbol a nivel de clubs. La competición, por otro lado, se podrá ver a través de las cámaras de Movistar Plus +, compañía que cuenta con todos los derechos de televisión de la gran competición continental, y donde no te perderás ningún detalle de la misma. Equipos clasificados para la Champions 2025-2026 A falta del desenlace de las eliminatorias para ingresar a la UEFA Champions League 2025-2026, ya se conoce el grueso duro de equipos que participarán en la nueva edición del campeonato continental.