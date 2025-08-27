Cuándo es la final de la Champions League 2025-26 y dónde se juega: la sede elegida
Te contamos cuándo es la final de la Champions League 2025-2026
La mejor competición de fútbol a nivel de clubes, la UEFA Champions League, ya ha comenzado con sus preparativos para arrancar una nueva edición con la llegada de la nueva temporada 2025-2026. Como ya sabemos de años anteriores, el primer paso del torneo se realizará con el sorteo de la fase de grupos, que se ejecutará este próximo jueves 28 de agosto, a partir de las 18:00 horas, en el Grimaldi Forum de Mónaco. A continuación, os explicaremos todos los detalles de la nueva edición: final de la Champions, liguilla, equipos clasificados…
Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal, son los equipos que representarán al fútbol español e intentarán luchar por el trono de campeón de Europa, y los cuales formarán parte del bombo 1, en el caso de Madrid y Barça; del bombo 2, en el caso del Atleti y Villarreal; y del bombo 4, en el caso del Athletic Club.
El formato será igual que el que se estrenó la temporada pasada, es decir, una única liga con 36 clubes, y donde se clasificarán hacia los octavos de final los ocho mejores equipos de forma directa (del 1 al 8 puesto) y el vencedor de las distintas eliminatorias extras de los conjuntos clasificados del 9 al 24 puesto.
- Inglaterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle
- España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal
- Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
- Alemania: Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund
- Francia: Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco
- Países Bajos: PSV, Ajax
- Portugal: Sporting CP
- Bélgica: Union Saint-Gilloise
- Turquía: Galatasaray
- Chequia: Slavia Praha
- Grecia: Olympiacos