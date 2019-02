Cyril Théréau, delantero francés del Cagliari, ha reconocido que el vídeo lo grabó él hace cuatro años durante su etapa en el Udine. En las imágenes aparece el delantero sin camiseta mientras una pareja al fondo mantiene relaciones sexuales

En Italia ha salido a la luz un vídeo de contenido sexual en el que aparece el jugador del Cagliari, Cyril Théréau. Las imágenes se han compartido a través de Whatsapp e incluso han aparecido en portales pornográficos. En el vídeo, el ex de Chievo, Udine y Fiorentina se graba con su móvil mientras una pareja mantiene relaciones sexuales.

Desde el viernes en casi todos los corrillos de Italia se habla del vídeo de contenido sexual en el que aparecer Cyril Théréau, actual jugador del Cagliari, de la Serie A y que se ha hecho viral a través de Whatsapp. El delantero aparece sin camiseta mientras una pareja mantiene relaciones sexuales al fondo. El jugador francés es reconocible por sus tatuajes y porque realiza el mismo gesto con el que celebra los goles y aparece en el vídeo moviendo los brazos como si de un director de orquesta se tratara.

El propio jugador ha reconocido que el vídeo es suyo y que se grabó hace cuatro años, durante su etapa en Udine. Théréau no entiende cómo ha podido salir a la luz. “Es un desastre. No sé de dónde vino, borré todo, lo guardé en el teléfono durante dos semanas. Tal vez a través de iCloud, no lo sé, pero ahora es demasiado tarde, solo hablan de esto. Es un vídeo de hace cuatro años cuando estuve en Udine”.