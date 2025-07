Alexia Putellas y Aitana Bonmatí: la hora de las Balones de Oro

A España se le presenta este viernes su primer escollo en esta Eurocopa. Las campeonas del mundo se miden a Italia, en busca de la clasificación como primeras de grupo para cuartos de final. Lo harán con las dos ganadoras de los últimos cuatro Balones de Oro sobre el césped. Ante la Azzurra, será la primera vez que Alexia Putellas y Aitana Bonmatí coincidan sobre el césped desde el inicio en este campeonato. Ante Bélgica ya jugaron 45 minutos, en los que la Selección arrasó y, ahora, llega el momento de sacar a relucir el talento que las acredita como las mejores jugadoras del mundo en busca del segundo objetivo de esta Euro, una vez que han certificado su presencia entre las ocho mejores.

España llega al partido en una nube. La Selección viene de golear en sus dos primeros partidos, ante Portugal y Bélgica. No han podido comenzar las cosas mejor por tierras suizas para las nuestras, que han mostrado su mejor versión en los dos primeros encuentros. Aunque ante Italia tendrán un encuentro complicado. Las transalpinas han puesto contra las cuerdas a las campeonas del mundo en estos últimos meses. Tres partidos en las dos últimas temporadas, con un balance de un triunfo para cada equipo y un empate.

La única victoria de la Selección contra Italia en este tiempo se dio con las dos grandes estrellas de este equipo sobre el césped. Fue en octubre de 2023, meses después de ganar el Mundial, cuando España ganaba 0-1 en Salerno y, entonces, estuvieron lideradas por Alexia y Aitana. En los encuentros que llegaron tras aquel triunfo –un 2-3 en Pontevedra y un 1-1 en un amistoso– las ganadoras del Balón de Oro no coincidieron sobre el verde.

Alexia Putellas llega al duelo siendo la jugadora más destacada, con diferencia, de lo que va de Eurocopa. La de Mollet del Vallés está mostrando una superioridad absoluta sobre el resto. Está dando la mejor versión que se recuerda de ella desde que se rompiera el cruzado y viéndola a este nivel, es imposible no ilusionarse con la Selección en este campeonato.

Contra Portugal destacó con un golazo, bajando con el pecho la pelota, recortando hacia dentro a su marcadora para dejarla en el suelo y batir con la zurda la portería. El tanto la permitió llevarse el MVP del encuentro, algo que repetiría contra Bélgica. Aunque, en ese caso, cuajó un partido estratosférico. Alexia rozó la perfección frente a las red flames, con un doblete de goles y otro de asistencias. Desatascó el partido inventándose un pase para que Esther pusiera el 3-2, cuando las belgas acababan de empatar el duelo. Su sonrisa al término del partido lo decía todo.

Aitana y Alexia, juntas en el centro del campo

En la segunda parte de ese segundo encuentro, Alexia y Aitana volvieron a juntarse. Fue entonces cuando España encontró la fluidez que les había faltado hasta entonces. Aunque el partido llegó a complicarse por minutos, entre las dos sobresalieron para darle un nuevo triunfo a las de Tomé. Y, ahora, contra Italia, deberán volver a sacar a relucir los Balones de Oro.

Aitana Bonmatí será titular por primera vez en esta Eurocopa, después del susto que pudo incluso dejarla sin asistir a la cita continental. La de San Pedro de Ribas ha ido entrando en dinámica a medida que los médicos y el cuerpo técnico lo veían conveniente, aunque si fuera por ella hubiera jugado todo lo que llevamos de torneo.

La ambición de la jugadora del Barcelona no ha hecho más que incrementarse en estas semanas. La propia seleccionadora dijo que tenían que frenarla para evitar riesgos innecesarios. Pero sobre el césped, no podrán detenerla. No jugar todo lo que le hubiera gustado hace que Aitana tenga aún más ganas de destacar en esta Eurocopa. Ante Italia tendrá la primera oportunidad de ser determinante, en el que será el primer examen de altura para unas campeonas del mundo que buscan también su primer cetro continental.