Alexis Sánchez apostó más de 20.000 euros con Marcos Rojo a que despedirían a Mourinho

Alexis,-celebrando-el-único-gol-que-lleva-hasta-el-momento-en-esta--campaña-en-la-Premier-(Getty)

El jugador del Manchester United, Alexis Sánchez, apostó más de 20.000 euros con Marcos Rojo a que los ingleses despedirían a José Mourinho. El club de Old Trafford hizo oficial la destitución del portugués el pasado martes. Los malos resultados y las tensiones en el vestuario fueron los detonantes del despido de The Special One