Jesé Rodríguez habría sido uno de los mayores benefactores de los grupos de recarga para expulsar a Aurah del concurso

La guerra entre Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz está más viva que nunca. Después de que la canaria cargara contra el futbolista por no ayudarla con la enfermedad del hijo que tienen en común, Nyan, ahora le ha tocado el turno al ex madridista. Cuando se enteró de la noticia de que su ex pareja iba a entrar a la casa de Gran Hermano VIP 6 no le sentó nada bien. Y en cuanto ha tenido la oportunidad habría aprovechado para forzar la salida de Aurah de la casa de Guadalix.

Según las últimas informaciones desveladas por el programa Cazamariposas, Jesé habría invertido 5.000 euros en echar a Aurah de la casa de Gran Hermano. Al parecer el delantero del Paris Saint Germain habría sido uno de los mayores benefactores de los grupos de recarga para expulsar a la canaria del concurso. Aprovechó la primera nominación de su ex pareja para, a través del grupo de apoyo a Miriam Saavedra –enemiga número uno de Aurah en la casa–, echar a la madre de su hijo del concurso.

Lo cierto es que la ex concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa siempre había reconocido que había accedido a entrar a GH VIP por su hijo. Semana tras semana Aurah recordaba que todo el dinero que lograra durante su paso por el reality de Telecinco iba a ir destinado al tratamiento para la enfermedad del hijo que comparte con Jesé, que según desveló es bastante costoso.

Hace poco la canaria reconoció que se enteró de que el ex madridista le había dejado por su padre. Desde entonces la pareja se ha declarado la guerra y van de juicio en juicio. Aurah, que lleva varias semanas fuera de la casa, no se podía creer estas informaciones. La ex gran hermana aseguró que “si fuera verdad me parecería una gran putada. Yo debería estar dentro de la casa”. Ella siempre le ha achacado al jugador que no asumiera el coste del tratamiento de Nyan pero sí se gastase ese dinero en salir de fiesta con sus amigos, mientras la canaria cuidaba del pequeño.