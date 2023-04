Convocatoria del Barcelona contra el Betis: Dembélé vuelve 90 días después

Ousmane Dembélé vuelve a una convocatoria con el Barcelona 90 días después o lo que es lo mismo, tres meses desde que cayó lesionado en el derbi catalán ante el Girona el pasado 28 de enero. El jugador francés ha sido incluido en la lista de Xavi Hernández para enfrentarse al Betis en la jornada número 32 de esta Liga Santander. Por otro lado, Busquets regresa después de perderse el partido ante el Rayo por sanción.

«Claro que hemos echado de menos a Dembélé. No hay un futbolista igual a otro. No tenemos otro futbolista que mejore el uno contra uno de Ousmane, y hay pocos en el mundo. Podemos hacer una encuesta a los laterales de la Liga a ver qué opinan. Su uno contra uno genera miedo en el contrario, le hace dudar. Velocidad tremenda. Es tan diferencial…lo he dicho desde el primer día», dijo Xavi Hernández en rueda de prensa.

El regreso de Dembélé no es la única buena noticia para el técnico catalán. Andreas Christensen, quien ha sido una de las grandes revelaciones del equipo esta temporada, también regresa después de su lesión. Por lo tanto, es Sergi Roberto el único que no está disponible por una lesión en el bíceps femoral.