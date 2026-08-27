La conversación entre Barcelona y Atlético en el sorteo de la Champions en pleno culebrón Julián Álvarez

Los últimos días del mercado de fichajes están marcados, especialmente en el fútbol español, por el desenlace del culebrón por la posible salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid. El club rojiblanco se ha mostrado muy tajante en la mañana del jueves, en la que ha publicado un comunicado oficial oponiéndose de forma pública y definitiva a negociar con el FC Barcelona por el traspaso del futbolista argentino. Horas después del mensaje de la directiva del Atlético de Madrid, el sorteo de la fase de liga de la Champions ha dejado una imagen llamativa: Rafa Yuste, vicepresidente culé, dialogando con Enrique Cerezo.

El evento de la máxima competición continental ha reunido a numerosas comitivas de los 36 clubes participantes en esta temporada 2026/27. Entre ellos han estado los citados Rafa Yuste y Enrique Cerezo. El primero ejerció como presidente en funciones por la celebración de las pasadas elecciones presidenciales y antes de que Joan Laporta volviera a ser reelegido en el cargo. El empresario catalán es la mano derecha del presidente en el club y forma parte de la directiva culé como vicepresidente primero.

Enrique Cerezo también es una figura importante en la cúpula del Atlético de Madrid, en el que ejerce como presidente; cargo que ostenta desde 2003 y que ha mantenido con la llegada del fondo de inversión estadounidense Apollo Sports Capital. El nuevo accionista mayoritario del club rojiblanco ha respaldado la decisión de la directiva de negarse a negociar con el FC Barcelona por el traspaso de Julián Álvarez. El Atlético ha exigido en su comunicado que las negociaciones por el delantero argentino se llevaran de una «forma ética y profesional y con respeto entre los clubes», algo de lo que ha carecido el Barça durante este mercado de fichajes.

Cuando la situación respecto a la negativa del Atlético a traspasar a su activo más valioso al Barça, la conversación entre Enrique Cerezo y Rafa Yuste ha vuelto a desatar las dudas. En las imágenes captadas por TNT Sports México no se aprecia el contenido del diálogo entre ambos, lo que ha ayudado a despertar más especulaciones. Sin embargo, la postura pública y rotunda del Atlético de Madrid frente al FC Barcelona hace difícil imaginar que esta pueda cambiar a cinco días para el cierre del mercado de fichajes.

Rafa Yuste no ha tardado en pronunciarse minutos después. El vicepresidente culé ha hablado de las negociaciones por Julián Álvarez y ha mostrado su malestar con la directiva del Atlético de Madrid. «Considero que había que tener valores y educación. Tanto con el presidente Cerezo como con la familia Gil hemos cruzado una palabra y compartido sentimientos. En nuestra conciencia nunca cabe hacer las cosas fuera de los parámetros deportivos de un club. El mercado está a unos días de cerrarse y ya está. Me sabe muy mal esto. Lo que tengo que hacer como directivo es defenderlo», ha señalado.

Duros sorteos para Barcelona y Atlético

El motivo principal del viaje a Mónaco de Enrique Cerezo y Rafa Yuste, entre otros directivos de ambos clubes, era presenciar el sorteo de la fase de liga de la Champions League. Ambos conjuntos tendrán un camino difícil hacia su objetivo de alcanzar las primeras posiciones de la tabla. Los colchoneros se medirán en casa a Bayer de Múnich, Manchester United, Fenerbahçe y Viking; mientras que visitarán los estadios de Liverpool, PSV, Bodo y Stuttgart.

El FC Barcelona, por su parte, recibirán en el Camp Nou a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord y al Como de Cesc Fàbregas. A domicilio, se reencontrará con Ferran Torres en el Parque de Los Príncipes, visitará al Sporting de Portugal y tendrá dos largos viajes a Turquía, para medirse al Galatasaray; y a Azerbaiyán, donde le espera el Sabah Bakú.