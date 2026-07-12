Conor McGregor responde a las teorías sobre su lesión: «El diablo me está mirando fijamente»

Conor McGregor había generado una expectación máxima con su regreso tras cinco años de parón. Sin embargo, el resultado ha sido uno de los más crueles posibles, con una lesión de rodilla en su primer intento de patada. El peleador explica sus primeras sensaciones mediante un comunicado en su cuenta de X: «La junta de culata se me ha roto. Está destrozada».

Todos los ojos estaban puestos en el evento principal, por lo que algunas teorías no han tardado en aparecer. Algunos vídeos muestran que el irlandés perdía ligeramente el equilibrio antes de subir al ring, con una descoordinación atípica. Sin embargo, el mismo aclara que se encontraba en perfectas condiciones: «No tenía ninguna lesión antes del combate. Estuve dando patadas, apoyándome en el suelo y saltando durante toda la preparación, así como entre bastidores antes del combate. Esto ha surgido de la nada».

I was so sharp and so ready for this fight I cannot believe what has happened. The talk of me being off while walking in to the fight is nonsense. I was calm, ready, and confident. I am in shock what has taken place. The devil is literally staring at me right in front of my face… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2026

Las artes marciales mixtas no conceden segundas oportunidades, al menos no en la misma pelea. McGregor muestra su lado más sincero y admite que ha sido un golpe muy duro de encajar: «El diablo me está mirando fijamente a los ojos, aquí mismo, justo delante de mí. No voy a entrar al trapo. Mañana estaré en la iglesia».

Este resultado deja el récord del irlandés en 22 victorias y siete derrotas, las tres últimas de forma consecutiva. Más allá de esto, The Notorious ha marcado un legado en los deportes de combate por su capacidad para dar show. En la previa y con el micrófono en mano no defraudó, pero en el octógono se quedó muy lejos de cumplir con las expectativas.

McGregor quiere volver

El peleador deja claro que se enfrentaba a Holloway con los deberes hechos: «Estaba tan en forma y tan preparado para este combate que no puedo creer lo que ha pasado. Lo de que estaba desconcentrado mientras me dirigía al combate es una tontería. Estaba tranquilo, preparado y seguro de mí mismo. Estoy en estado de shock por lo que ha ocurrido».

La dureza de la derrota y los 37 años de McGregor podrían suponer un adiós definitivo a las MMA. No obstante, el irlandés cierra su intervención con un mensaje contundente: «Superaré esto. No me dejaré intimidar. Volveré».