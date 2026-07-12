Bochorno de Conor McGregor: vuelve a la UFC cinco años después… ¡y se lesiona en el primer golpe!

Conor McGregor firmó un bochorno de dimensiones planetarias en su regreso a la UFC cinco años después. Su combate contra Max Holloway era lo más esperado de 2026 en el mundo de las artes marciales mixtas, pero apenas duró un minuto. En el primer golpe que realizó, el mítico luchador irlandés se lesionó de la rodilla y, pese a intentarlo, no pudo continuar.

1.827 días habían pasado de la última pelea de McGregor. A sus 37 años, se presentaba de nuevo en la UFC con la ambición de derrotar a Holloway en Las Vegas. Una cita para la que las entradas que costaban miles de dólares se agotaron en cuestión de minutos y que sólo duró 60 segundos. El irlandés lanzó una patada y rápidamente se dio cuenta de que algo fallaba.

El regreso más agrio que se podía esperar para McGregor. ‘The Notorious’ se lesiona a las primeras de cambio en la que es la que es la escena más decepcionante para todos los fans de la UFC#UFC329 | #UFCHBOMax pic.twitter.com/OV5ngqQZzY — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 12, 2026

Se venció al octógono, se volvió a levantar, pero tras notar unos segundos más tarde cómo su rodilla hacía crac definitivamente el juez paraba el combate y Holloway se proclamaba ganador. Dana White, director de la UFC, habló del grave pronóstico de la lesión del irlandés: «Suponemos que se rompió el ligamento cruzado anterior. Los médicos piensan lo mismo».

«Se me ha fundido el motor. Estoy destruido. No tenía ninguna lesión antes de la pelea. Estaba lanzando patadas, plantando y saltando durante todo el campamento y también detrás del escenario antes de la pelea. Esto salió de la nada. Estoy más que deprimido aquí. Solo puedo describirlo como el infierno», publicó McGregor en sus redes sociales.